Viral

Doença incurável
Notícia

Holanda confirma primeiro caso de eutanásia legal em criança

Lei do país permite, desde 2024, eutanásia para menores em estado terminal

Zero Hora

Enviar email
Degroote Stock/stock.adobe.com
Procedimento foi solicitado pela família no final de 2025 e foi concedido após uma análise médica rigorosa.

O primeiro caso de aplicação de eutanásia em uma criança ocorreu na Holanda nesta semana. O procedimento é permitido no país desde 2024 no caso de menores com doenças em estágio terminal. As informações são do g1.

A medida foi solicitada pela família no final de 2025 e foi concedida após uma análise médica da criança. Apesar de aprovada, a eutanásia de menores continua sendo, em principio, uma ação passível de pena no Código Penal Holandês, por isso necessita de um processo rigoroso de avaliação para cada caso.

O estado de de saúde da criança e a região onde ela vivia não foram divulgados, sabe-se que o paciente teria idade entre um e 12 anos.

O acontecimento tomou repercussão após a apresentação do relatório do comitê que fiscaliza abortos e eutanásia  enviado pela ministra da Saúde holandesa, Sophie Hermans na última segunda-feira (22).

"No final de 2025, a comissão recebeu uma primeira notificação de interrupção da vida de uma criança com idade entre 1 e 12 anos. A comissão reúne-se a cada dois meses e tratará desta notificação na sua primeira reunião de 2026", pontou o documento da ministra.

Como funciona a lei

Os Países Baixos tornaram-se uma das primeiras nações a permitir a morte assistida legalizando a eutanásia voluntária em 2002.

No entanto, no caso de menores de idade, a medida era restrita apenas a adolescentes entre 12 e 17 anos em casos extremamente específicos com o consentimento dos responsáveis legais do paciente.

Mudança em 2024

Após anos de debate e imposição de pediatras que acompanhavam de perto casos em que a sedação paliativa não se mostrava suficiente para controlar o sofrimento de pacientes em estado terminal, a Holanda passou a permitir o procedimento também para crianças de um a 12 anos.

A lei mais recente exige que o menor esteja em estado de sofrimento e sem perspectiva de melhora no quadro clínico. Ela também determina que a medida deve ter consentimento dos pais do paciente e que o diagnóstico terminal seja confirmado por mais de um médico.

Eutanásia no Brasil

No Brasil, a prática é considerada ilegal, assim como o suicídio assistido (quando o próprio paciente administra a droga letal).

O Código Penal prevê as seguintes sentenças para as práticas:

  • Homicídio privilegiado / para quem pratica a eutanásia: Pune-se como homicídio, mas com diminuição de pena de um sexto a um terço, se comprovado motivo de relevante valor moral. Pena é reclusão de seis anos a 20 anos
  • Instigação, induzimento ou auxílio a suicídio: Para quem auxilia no suicídio assistido, a pena de reclusão é de seis meses a dois anos
GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: