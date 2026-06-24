"GTA 6" custará US$ 80 nos EUA, anuncia a Rockstar

O jogo pode superar o recorde estabelecido por GTA 5, que em 2013, tornou-se o produto cultural mais rápido a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em receitas, em apenas três dias. A expectativa é proporcional ao sucesso do título anterior. Com cerca de 230 milhões de cópias vendidas, GTA 5 tornou-se o segundo videogame mais vendido da história, atrás apenas de Minecraft.