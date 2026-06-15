Gabi Melim fala sobre excesso de trabalho e impacto na sua saúde: "Tive paralisia de Bell duas vezes"

— Em 2020, eu quase perdi a vibração da corda vocal direita. Tive depressão, tive distúrbio alimentar. Você não consegue comer direito, a adrenalina sai do palco, você não dorme, tudo desregula — relatou em entrevista à revista Quem.
A banda Melim alcançou a fama após lançar sucessos como Meu Abrigo e Ouvi Dizer, em 2018. Em 2023, o trio encerrou seu trabalho conjunto para se dedicar às carreiras solo e objetivos pessoais.
"Estresse, ansiedade e excesso de trabalho"
Em entrevista para promover seu álbum mais recente, Escapismo, Gabi Melim comentou que o período em que integrou a Melim foi marcado por compromissos sem pausa:
— A gente fazia uma média de 25 shows por mês. Era realmente muito exaustivo. Além disso, tinha televisão, publicidade, entrevistas. O mês inteiro era tomado de compromissos — contou.
Mesmo após o fim das atividades da banda, em 2023, e do lançamento do primeiro álbum solo de Gabi, intitulado Gabriela, a cantora não conseguiu descansar e acabou ficando "doente":
— Eu não tive um tempo de respiro. Já lancei o projeto Gabriela, que eu vinha construindo há algum tempo. Eu precisava de uma pausa e meio que aconteceu de eu ficar doente. Tive paralisia de Bell (paralisia facial) duas vezes. No meu caso não foi viral. Foi realmente estresse, ansiedade e excesso de trabalho.
O retorno para a música
Para reverter o quadro que a atingiu, Gabi buscou tratamento terapêutico. Ela afirmou que conquistou um novo nível de "maturidade" na terapia, o que a ajudou a lidar melhor com as demandas do trabalho e de si mesma:
— Eu faço terapia e acho que essa maturidade vem muito da busca pelo autoconhecimento. Não acho que ninguém se conheça 100%, mas só o fato de se observar já muda muita coisa — assegurou.
Hoje já com dois álbuns solo lançados e criando sua história na indústria musical, Gabi Melim afirma que deseja apenas "viver o processo". O trabalho está incluso, mas com moderação e associado à "paz de espírito":
— Quero realizar meus sonhos, mas quero curtir as etapas. Durante muito tempo, só trabalhei. Agora eu quero viver o processo também. Acho que o meu maior sonho é ter paz de espírito. Estar feliz com o meu trabalho, com as minhas realizações e continuar levando minha música para as pessoas.