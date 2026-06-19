Ford comunica recall para veículos Maverick e Bronco Sport; veja as unidades afetadas

A montadora Ford comunicou nesta quinta-feira (18) um recall — convocação oficial para corrigir defeitos de fabricação — para os modelos Maverick produzidos entre 2022 e 2025 e Bronco Sport produzidos entre 2021 e 2025. Ao todo, 237 unidades dos dois veículos fazem parte do recall.
A Ford recomenda que os donos dos veículos afetados evitem dirigir os carros até que o atendimento seja feito em uma concessionária. O suporte já está aberto e os clientes devem agendar o serviço disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
O tempo estimado para o atendimento é de cerca de 20 minutos, mas o prazo pode variar conforme a concessionária escolhida.
Motivo para o recall
O recall acontece em razão de uma falha detectada no processo de montagem. Conforme informou a Ford ao g1, o braço inferior da suspensão dianteira, em ambos os lados dos veículos, pode não estar fixado corretamente no suporte da roda dianteira.
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Se ocorrer a falha de fixação, a peça poderá se soltar do suporte da roda, e o motorista pode perder o controle do carro em movimento, podendo sofrer acidentes com danos físicos e riscos fatais aos passageiros do veículo e a terceiros.