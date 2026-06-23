Filho de Liam Payne herdará patrimônio de US$ 28 milhões sozinho

O filho de Liam Payne, Bear Grey Payne, nove anos, herdará integralmente o patrimônio deixado pelo ex-integrante da banda One Direction. Segundo documentos judiciais, o montante gira em torno de quase US$ 28 milhões (aproximadamente R$ 140 milhões).
Segundo o portal TMZ, que teve acesso aos documentos, parte dos recursos poderá ser acessada durante a infância, mas a maior parcela ficará disponível quando ele completar 18 anos.
Liam Payne morreu em outubro de 2024 ao cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Ele não havia deixado testamento. Após o falecimento, a responsabilidade pelo patrimônio ficou com a mãe de Bear, a cantora Cheryl Tweedy, e o advogado especializado em música Richard Bray.
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Na época da morte, Payne vivia um relacionamento com a influenciadora Kate Cassidy, mas ela não pretende entrar com nenhum requerimento pela herança do cantor, segundo portais internacionais.
Relembre o caso
Payne caiu da sacada de um quarto no hotel CasaSur Palermo, sofrendo uma queda de aproximadamente 13 metros, em outubro de 2024. Investigações indicaram a presença de um "coquetel de drogas" no organismo do cantor no momento do incidente.
Segundo o laudo publicado pelo ministério público argentino, ele teve "múltiplos traumas" e "hemorragia interna e externa". Payne apresentava cerca de 25 lesões no corpo.
Foi revelado pelo El Clarín que a televisão do quarto estava quebrada e os móveis, depredados. Além disso, fósforos, restos de velas e champanhe foram encontrados no cômodo, além de um pó branco, posteriormente identificado como cocaína.
Autoridades argentinas chegaram a aceitar acusações contra cinco pessoas no caso, mas três foram liberadas posteriormente: Roger Nores, empresário e amigo do ex-vocalista, e dois funcionários do hotel onde ele morreu. Um funcionário do CasaSur e um garçom, suspeitos de vender cocaína ao artista, foram acusados pela morte.