Quais os próximos feriados de 2026? Veja as datas 

Maioria dos feriados cairão em sextas e segundas-feiras. Piman Khrutmuang/stock.adobe.com
Depois do Corpus Christi, celebrado na última quinta-feira (4), a expectativa é para saber quando os trabalhadores terão mais uma folga prolongada.
A data que passou, apesar de não ser considerada um feriado e sim ponto facultativo, permitiu descanso de quatro dias para algumas pessoas.
Contudo, quem quer uma pausa e não tem férias previstas para os próximos meses vai ter que esperar.
Isso porque o próximo feriado nacional será em 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Por cair em uma segunda-feira, permitirá um feriado prolongado com o final de semana.
Calendário dos próximos feriados em 2026
Setembro
- 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- 12 de outubro — segunda-feira: Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
Novembro
- 2 de novembro — segunda-feira: Dia de Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro — domingo: Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)