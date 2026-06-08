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Quais os próximos feriados de 2026? Veja as datas 

Ano ainda conta com seis folgas nacionais, sendo cinco delas com possibilidade de emendar com o final de semana

Zero Hora

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Piman Khrutmuang/stock.adobe.com
Maioria dos feriados cairão em sextas e segundas-feiras.

Depois do Corpus Christi, celebrado na última quinta-feira (4), a expectativa é para saber quando os trabalhadores terão mais uma folga prolongada

A data que passou, apesar de não ser considerada um feriado e sim ponto facultativo, permitiu descanso de quatro dias para algumas pessoas.

Contudo, quem quer uma pausa e não tem férias previstas para os próximos meses vai ter que esperar. 

Isso porque o próximo feriado nacional será em 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Por cair em uma segunda-feira, permitirá um feriado prolongado com o final de semana.

Calendário dos próximos feriados em 2026

Setembro

  • 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

  • 12 de outubro — segunda-feira: Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

  • 2 de novembro — segunda-feira: Dia de Finados (feriado nacional)
  • 15 de novembro — domingo: Proclamação da República (feriado nacional)
  • 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

  • 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)
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