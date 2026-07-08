"Quem cria é a mãe. O avô deseduca mesmo": família viraliza nas redes sociais ao mostrar rotina entre três gerações

— Eu nem sou o Fausto mais, eu sou o vovô da Biah.
É assim que Cidélio Fausto Souza, 59 anos, se descreve. Ao lado da filha, Ana Claudia Souza (conhecida como Kaká), 30 anos, e da neta Biah, de três anos, ele comanda o perfil Biah e Vovô (@vovodabiah) — que já soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.
De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a família publica vídeos que retratam a dinâmica entre três gerações e o cotidiano marcado por disputas saudáveis, em que Kaká tenta impor limites à filha, Biah, e Fausto age como o maior defensor da neta.
Em entrevista a Zero Hora, eles falaram sobre o surgimento do perfil e como lidam com a repercussão dos vídeos nas redes sociais.
Como surgiu o perfil Vovô da Biah?
O sucesso começou quando uma cena comum foi gravada e publicada no Instagram. No vídeo em questão, Fausto, o vovô da Biah, pegava a neta no colo e saía correndo. O momento simples fez com que o perfil saltasse de 600 seguidores para 11 mil "da noite para o dia".
A dinâmica que conquistou os seguidores, segundo Kaká, não é exclusiva das redes sociais. Ela afirma que Fausto sempre foi presente com a família, característica que hoje se reflete na relação com a neta:
— Meu pai sempre foi um cara muito amoroso, sempre. A gente brinca lá sobre palmada, isso nunca aconteceu, a gente (Kaká e a irmã dela) nunca nem levou chinelada. Jamais. Só que, obviamente, a Biah tem tudo na mão na hora que ela quer, quando ela quer.
Bastidores da produção
Para Fausto, os vídeos publicados nas redes mostram a realidade caótica e bem-humorada da família. Como Biah ainda é pequena, não existe um roteiro exato a ser seguido, somente um direcionamento que auxilia na hora das gravações.
— Não tem uma receita de bolo pra isso, porque você tá lidando com um bebezinho, né? Você vai fazendo o que vai acontecendo ali. As ideias também são muito direcionadas pela Kaká — explica.
— A gente não força a Biah a fazer nada. Um neném não tem como forçar, ela não faria de qualquer jeito. A gente grava, e o que ficou legal a gente posta, mas se ela não quiser gravar no dia, não grava. Aí gravamos eu o meu pai, porque o foco principal do Instagram não é a Biah, é o vovô da Biah — complementa Ana Claudia.
Repercussão dentro e fora das redes
O sucesso, para a família, ainda tem o caráter de "sonho" e, segundo eles, é difícil acreditar na proporção que o perfil tomou — principalmente quando celebridades como Ana Maria Braga, Leandro Hassum, Edu Guedes e a dupla Zé Neto e Cristiano interagem nos conteúdos.
— Para nós é tudo novo. Hoje a gente sai na rua, o pessoal quer tirar foto, quer ver, quer abraçar, então é tudo novo. Nós nem conseguimos lidar ainda com essa situação, ficamos morrendo de vergonha — diz Fausto.
A família conta que, à medida que os números de seguidores aumentam, mais situações inusitadas acontecem:
— Essa semana até aconteceu uma coisa engraçada. Eu e meu pai estávamos almoçando no shopping, aí veio uma moça. Ela bateu na mesa e falou com a gente (sobre o perfil Vovô da Biah). Eu tomei um susto, esqueci do Instagram e só tomei um susto — ri Kaká.
Além dos encontros fora da internet, Kaká e Fausto também recebem mensagens de seus seguidores, que falam sobre como o perfil impactou suas vidas.
— Teve uma situação que até me emocionei. Uma moça escreveu um texto, a coisa mais linda: "Biah transforma vidas" — fala Fausto.
— Ela tem gêmeos, um dos meninos dela tem autismo e é não verbal. Ele aprendeu a pedir para ela para ver os vídeos da Biah — completa Kaká.
Lidando com as críticas
Nas redes sociais, os conteúdos também estão sujeitos ao julgamento do público. Kaká conta que, ainda no começo da trajetória online, os comentários dos haters a abalavam:
— No começo eu ligava muito e me abalava. Eu falava assim: "A pessoa não conhece a minha família, a minha vida". Mas aí depois eu passei a não ligar. Agora a gente dá risada.
Entre os comentários mais frequentes estão aqueles que questionam a forma como Fausto se relaciona com a neta. Para Kaká, muitas críticas ignoram a dinâmica familiar e o papel que os avós ocupam na criação da Biah:
— Eu tenho uma coisa clara, sempre falo: deixem avós serem avós, porque lá no perfil tem muita mãe que me critica. "Ah, você deixou o seu pai adorar, você deixou o seu pai fazer isso". Gente, (...) quem cria é a mãe. O avô deseduca mesmo.
Outro assunto recorrente entre os seguidores envolve os integrantes da família que não costumam aparecer nos vídeos. Um deles é o marido de Kaká, pai de Biah, que prefere manter uma presença mais discreta nas redes. A mesma curiosidade se estende à esposa de Fausto e mãe de Kaká.
— As pessoas perguntam "por que a sua mãe não aparece?". Às vezes as pessoas pensam que ele é solteiro. Ou que minha mãe não ajuda. Mas na verdade não. A verdade é que minha mãe não consegue ir lá na internet. Ela fica nervosa, ela quer defender meu pai — conta Kaká.
Os planos para o futuro
Apesar das críticas que surgem nas redes, Fausto diz que o carinho recebido do público supera qualquer experiência ruim. Segundo ele, a visibilidade conquistada pelo perfil trouxe a sensação de estar impactando positivamente a vida de outras pessoas:
— Eu não tenho como agradecer. Você pega um cara de 59 anos, totalmente no anonimato, vendedor, tinha minha vida ali, comum, normal. Agora eu vou na rua, todo mundo me conhece. Tem os haters, mas o que nós recebemos de carinho, o bem que eu acho que a gente está fazendo, é muito gratificante. Eu, particularmente, estou muito satisfeito, muito contente, de coração mesmo — diz Fausto.
Já Kaká diz que o perfil nas redes sociais continuará ativo e que a expectativa é ampliar ainda mais o alcance do canal, sem perder a essência que conquistou os seguidores:
— Eu espero que o perfil cresça e alcance cada vez mais pessoas. A gente vai trabalhar para isso. A gente vai continuar com nossos vídeos e, quando a Biah puder e quiser, ela vai estar lá com os seguidores que querem ver a carinha dela todo dia.