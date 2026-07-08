"Quem cria é a mãe. O avô deseduca mesmo": família viraliza nas redes sociais ao mostrar rotina entre três gerações

— A gente não força a Biah a fazer nada. Um neném não tem como forçar, ela não faria de qualquer jeito. A gente grava, e o que ficou legal a gente posta, mas se ela não quiser gravar no dia, não grava. Aí gravamos eu o meu pai, porque o foco principal do Instagram não é a Biah, é o vovô da Biah — complementa Ana Claudia.