Escritora norte-americana que viralizou reagindo a conteúdos brasileiros anuncia que vai assistir "A Casa das Sete Mulheres" 

Chegou a vez do Rio Grande do Sul. A escritora norte-americana Courtney Henning Novak, conhecida por reagir à obras brasileiras em suas redes sociais, anunciou que irá assistir à minissérie A Casa das Sete Mulheres, adaptação do romance histórico escrito pela gaúcha Letícia Wierzchowski.
Novak aceitou a sugestão de seus seguidores para assistir à minissérie de 51 capítulos, mesmo que, no início, pensasse que estava se comprometendo com uma obra de no máximo 10 episódios. "Estou começando a suspeitar que temos definições diferentes da palavra "mini", escreveu a autora em um vídeo de seu Instagram (veja abaixo).
No entanto, o que fez Courtney aceitar o pedido dos fãs foi o elenco da produção. Fã declarada do ator Marcello Novaes, a escritora não resistiu quando viu que o brasileiro interpretava um dos personagens na minissérie:
— As pessoas começaram a mencionar o elenco, então eu fui olhar. Mariana Ximenes, José de Abreu, Eliana Giardini, Marcello Novaes...meu Deus.
Agora, Courtney deve enfrentar o desafio dos 51 capítulos da minissérie produzida pela TV Globo.
— Eu achei que estava me comprometendo com cinco ou dez episódios de uma minissérie, e agora já estou emocionalmente investida em uma "minissérie" de cinquenta e um episódios. Jesus amado. O Brasil não joga limpo — brincou a escritora.
Qual é a história de A Casa das Sete Mulheres
A Casa das Sete Mulheres é um romance histórico ambientado no Rio Grande do Sul da década de 1830, em meio à Revolução Farroupilha. A trama se passa dentro da família de Bento Gonçalves, líder farroupilha, enquanto a guerra avança e traz impactos para o lar.
No centro da história estão sete mulheres que, isoladas, precisam atravessar o tempo de guerra entre tensões políticas, conflitos familiares e paixões: Dona Caetana, esposa de Bento; Ana Joaquina e Maria, suas irmãs; Manuela de Paula Ferreira, protagonista marcada por um romance proibido com Giuseppe Garibaldi; além de Rosário, Mariana e Perpétua — mulheres que vivem diferentes formas de amadurecimento ao longo da história.
A obra ganhou adaptação para as telas em 2003 e está disponível no Globoplay. Já o livro pode ser adquirido em plataformas online ou livrarias.
Quem é Courtney Henning Novak
Courtney Henning Novak é uma influenciadora e escritora que soma mais de 180 mil seguidores em seu Instagram. Ela está em uma "missão de ler o mundo em ordem alfabética" em seu projeto Read Around The World. Ou seja, se comprometeu a ler um livro de cada país do mundo.
Ao longo de sua jornada pela literatura, Courtney encontrou Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor brasileiro Machado de Assis. Após ler o livro, a escritora afirmou que aquele era seu livro "favorito de todos os tempos" e oficialmente mergulhou de vez na cultura brasileira:
— Eu sou obcecada pelo Machado, então decidi que preciso conseguir lê-lo no original, então estou aprendendo português. Como estou aprendendo português, decidi assistir um pouco de Avenida Brasil de forma casual, mas como ninguém em sã consciência consegue assistir Avenida Brasil de forma casual, agora estou viciada em telenovelas brasileiras.
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Courtney leu outros autores brasileiros como Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Hilda Hilst, José Falero, Marília Arnaud, Luiz Schwarcz, Chico Buarque, Giovana Madalosso, Bruna Dantas Lobato, Ana Paula Maia e João Doederlein. Ela também já assistiu a telenovela Chocolate com Pimenta.
A autora conta em diversas postagens de suas redes que se apaixonou pelo Brasil:
"O Brasil deveria ser apenas uma parada no meu projeto Read Around The World, mas Machado tinha outros planos — e a minha vida como leitora está 10000% melhor com o Brasil!".
"Courtney Silva"
Os seguidores e fãs brasileiros de Courtney a acolheram pela iniciativa e amor que ela demonstra pelo país: "Para nós, você já é Courtney Silva", afirmou uma internauta em um dos posts da escritora. "Vamos conseguir um CPF e uma carteirinha do SUS, em agradecimento", comentou outra.
Courtney já anunciou que estará na Bienal do Livro em São Paulo, em setembro de 2026. Ela prometeu falar sobre suas impressões da literatura brasileira, além de interagir com seus fãs e passear pela capital paulista.
*Produção: Laura Bender