Escritora norte-americana que viralizou reagindo a conteúdos brasileiros anuncia que vai assistir "A Casa das Sete Mulheres" 

Novak aceitou a sugestão de seus seguidores para assistir à minissérie de 51 capítulos, mesmo que, no início, pensasse que estava se comprometendo com uma obra de no máximo 10 episódios. "Estou começando a suspeitar que temos definições diferentes da palavra "mini", escreveu a autora em um vídeo de seu Instagram (veja abaixo).