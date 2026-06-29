"Ele é soberbo, ele se acha": padre conta como aconselhou noiva a cancelar casamento

Durante uma pregação no último sábado (27), o padre Chrystian Shankar revelou ter orientado uma noiva a cancelar o casamento após a moça receber do noivo uma lista de 13 exigências de mudança como condição para o matrimônio, enquanto ele próprio se declarava isento de qualquer ajuste. O caso repercutiu após o vídeo do sermão em Divinópolis (MG) ser compartilhado nas redes sociais.
Conforme o g1, o religioso compartilhou a história com os fiéis, contando que percebeu sinais de desequilíbrio na relação durante os encontros preparatórios com o casal. A decisão do padre pela orientação surgiu ao ouvir cada um dos noivos separadamente.
— Ela me disse assim: "Padre, meu namorado me passou essa lista aqui". Tinha 13 itens. Eu perguntei: "O que são esses 13 itens?". Ela respondeu: "São as coisas que eu tenho de mudar para ele se casar comigo" — relatou.
Foi então que o sacerdote inverteu a situação.
— "Passou a lista para ele? Tem quantas?" Ela respondeu: "Não. Ele falou que não precisa mudar em nada". Eu falei: "Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo" — afirmou. — Eu notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele (acha que) está fazendo um favor de se casar com você.
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E completou com a sequência que os fiéis transformariam em mantra:
— Abra o olho. Ele é soberbo. Ele se acha.
O padre concluiu:
— Não sei o que aconteceu lá. O casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma.
A frase encerrou o relato sob risos e aplausos.
Quem é o padre Chrystian Shankar
Natural de Itaúna (MG), Chrystian Shankar é um dos religiosos mais conhecidos do país nas redes sociais, com cerca de 5 milhões de seguidores. Ele se tornou conhecido por unir evangelização, aconselhamento sobre relacionamentos e família e reflexões bem-humoradas sobre o cotidiano.
Em 1998, Shankar ingressou no Seminário Propedêutico da Diocese de Divinópolis. Cursou Filosofia no Seminário Arquidiocesano de Mariana e Teologia no Instituto Dom João Resende Costa, da PUC Minas, em Belo Horizonte. Foi ordenado em 27 de agosto de 2005 por Dom José Belvino do Nascimento, então bispo diocesano.
Quando ainda era seminarista, ele iniciou o trabalho de evangelização por meio de palestras, encontros e retiros. Após a ordenação, atuou como vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru, por dois anos. Entre 2007 e 2014, foi pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis. Atualmente, é reitor do Santuário São Frei Galvão, também em Divinópolis.
Além da atuação pastoral, percorre o Brasil para realizar palestras sobre família, casamento, motivação, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Também é fundador do projeto Luz e Vida Evangelização, por meio do qual mantém um canal no YouTube com conteúdos voltados à fé e à vida familiar.