"Ele é soberbo, ele se acha": padre conta como aconselhou noiva a cancelar casamento

— "Passou a lista para ele? Tem quantas?" Ela respondeu: "Não. Ele falou que não precisa mudar em nada". Eu falei: "Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo" — afirmou. — Eu notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele (acha que) está fazendo um favor de se casar com você.