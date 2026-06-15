Ed Sheeran anuncia pausa na carreira para priorizar a família: "Mais importante ser pai do que ser uma estrela pop"

— Se estou com elas, digo não às fotos, porque uma vez eu estava com Lyra quando alguém pediu uma selfie e, enquanto a foto era tirada, ela levou uma queda. Eu pensei: "Eu não estou sendo pai neste momento". Então, agora, a resposta é simplesmente não. As pessoas geralmente entendem, embora algumas possam ser grosseiras. Mas é muito mais importante ser pai para a minha filha do que ser uma estrela pop para qualquer outra pessoa.