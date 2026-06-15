Ed Sheeran anuncia pausa na carreira para priorizar a família: "Mais importante ser pai do que ser uma estrela pop"

Após anos se dedicando à música, o cantor Ed Sheeran revelou no último sábado (13) que deve ficar um período afastado dos holofotes para priorizar a família. O cantor é pai de duas filhas, Lyra, de cinco anos, e Jupiter, de quatro, e está realizando a turnê mundial LOOP.
— Esta vai ser a minha última vez aqui por um tempo. Talvez eu faça uma pausa depois que esta turnê terminar para fazer coisas de pai. Então, se eu não vir vocês por um tempo, eu os amo. Obrigado por terem vindo — disse ele durante uma apresentação nos Estados Unidos.
As filhas de Ed são fruto do casamento com Cherry Seaborn, com quem mantém uma relação longe da mídia. Em entrevistas recentes, o músico compartilhou o desejo de ampliar a família. As informações são da CNN.
— Acho que talvez eu queira outra menina. Elas são muito divertidas. São altos e baixos; quando fazem birra, é para valer! Elas têm idades muito próximas, então é como se funcionassem em sintonia — declarou ele ao jornal britânico Daily Star.
Na mesma ocasião, Ed revelou o motivo de manter a família afastada de sua vida profissional e sua relação com o público:
— Se estou com elas, digo não às fotos, porque uma vez eu estava com Lyra quando alguém pediu uma selfie e, enquanto a foto era tirada, ela levou uma queda. Eu pensei: "Eu não estou sendo pai neste momento". Então, agora, a resposta é simplesmente não. As pessoas geralmente entendem, embora algumas possam ser grosseiras. Mas é muito mais importante ser pai para a minha filha do que ser uma estrela pop para qualquer outra pessoa.