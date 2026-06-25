O verde representa a Casa de Bragança, dinastia de Dom Pedro I, e o amarelo a Casa de Habsburgo-Lorena, de Maria Leopoldina. As cores foram combinadas em 1822 para simbolizar a união das duas famílias reais na formação do Império do Brasil. O desenho, atribuído a Jean-Baptiste Debret, já trazia o losango amarelo sobre fundo verde, estrutura mantida até hoje, sem significados oficiais atribuídos na época.