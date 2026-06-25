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Alterar cores da bandeira do Brasil gera punição?

Entenda o que diz a legislação sobre modificações no pavilhão verde e amarelo em publicações virtuais

Leonardo Martins

Leonardo Martins

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  • Virou tendência nas redes criar versões da bandeira do Brasil com tons diferentes, alegando que a lei não especifica as tonalidades.
  • A legislação proíbe qualquer alteração nas cores, formas ou proporções da bandeira, considerando isso desrespeito passível de punição.
  • Alterar a bandeira é contravenção penal, não crime, e a multa prevista é de difícil aplicação por falta de parâmetro atualizado.
  • Projeto de lei no Senado propõe transformar a alteração da bandeira em crime quando associada a partidos ou movimentos sociais.
  • Usos artísticos e manifestações culturais raramente resultam em punição, desde que não haja intenção de ofensa ou vantagem comercial.
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Bruno Martins/adobe.stock.com
Alteração das cores da bandeira do Brasil prevê punição para quem o faz.

Virou moda nas redes sociais montar a própria versão da bandeira do Brasil, trocando o verde por um tom mais escuro, o amarelo por um dourado ou o azul por outra variação.

A justificativa que se espalhou no X e em outras plataformas é a de que a lei define apenas que o pavilhão é verde, amarelo e azul, sem especificar o tom de cada cor, o que abriria uma brecha.

No entanto, o argumento não se sustenta. A legislação que rege os símbolos nacionais classifica como desrespeito a alteração das cores da bandeira e prevê punição para quem o faz

O que a lei de 1992 realmente mudou

Quem defende a possibilidade de alterar os tons da bandeira costuma citar a Lei 8.421, de 11 de maio de 1992, com a explicação de que essa norma teria flexibilizado as regras sobre as cores do pavilhão nacional.Na prática, não foi isso que aconteceu.

A lei de 1992 alterou apenas quatro pontos da legislação dos símbolos nacionais:

  • a lista oficial dos símbolos nacionais
  • as regras para atualização das estrelas da bandeira em caso de criação ou extinção de estados
  • um dispositivo sobre o escudo das Armas Nacionais
  • a inclusão dos Corpos de Bombeiros Militares entre os locais de uso obrigatório do brasão

Nenhuma dessas mudanças trata das cores da bandeira.

A proibição continua no mesmo lugar em que já estava desde 1971: o artigo 31 da Lei 5.700. O texto considera desrespeito à Bandeira Nacional:

  • mudar a forma
  • mudar as cores
  • alterar as proporções
  • modificar o dístico "Ordem e Progresso"
  • acrescentar inscrições ou elementos não previstos no modelo oficial

— Essa lei é considerada uma espécie de "lei-mãe" dos símbolos nacionais. A norma de 1992 não revogou nenhum dispositivo da de 1971, apenas atualizou pontos específicos — explica o advogado especialista em Direito Eleitoral e Constitucional Fernando Silveira de Oliveira, do Jobim Advogados Associados.

A lei também não faz distinção entre cor e tonalidade. Em outras palavras, ela não diz que apenas determinadas tonalidades são proibidas.

A vedação alcança qualquer alteração das cores oficiais, o que inclui escurecer o verde, transformar o amarelo em dourado ou usar outro tom de azul.

De onde vem a confusão?

A interpretação nasce justamente de outro trecho da mesma lei. Os artigos 28 e 29 estabelecem que as cores nacionais são o verde e o amarelo e que elas podem ser usadas livremente, inclusive combinadas ao azul e ao branco.

Na prática, isso significa que qualquer pessoa pode usar essas cores em:

  • roupas
  • decoração
  • objetos
  • pinturas
  • manifestações de torcida

Mas existe uma diferença importante: usar as cores nacionais é permitido, mas alterar a bandeira nacional, não.

Uma camiseta verde e amarela, por exemplo, não tem qualquer restrição. Já uma bandeira reproduzida com cores diferentes do modelo oficial entra na hipótese de desrespeito prevista pela lei.

— Trata-se de uma legislação bastante abrangente, mas pouco conhecida pela população — comenta Oliveira.

Afinal, é crime alterar a bandeira?

Não. Apesar de a legislação proibir a alteração da bandeira, a conduta não é classificada hoje como crime. O artigo 35 da Lei 5.700/1971 enquadra a infração como contravenção penal, uma categoria considerada menos grave pelo Direito brasileiro.

A punição prevista é multa de uma a quatro vezes o chamado "maior valor de referência" (MVR), índice econômico extinto há décadas.

— Juridicamente, não estamos falando de crime, e sim de contravenção penal, embora ambas as situações estejam inseridas no âmbito do Direito Penal — pondera o advogado.

Por que quase ninguém é punido

Oliveira explica que a penalidade prevista se tornou praticamente inaplicável. O problema é que o "maior valor de referência" citado na lei era um índice monetário que deixou de existir há décadas. Sem um parâmetro atualizado para cálculo, a multa ficou sem valor definido.

Na prática, isso se soma a outros fatores:

  • pouca divulgação da norma
  • desconhecimento por parte da população
  • raras fiscalizações
  • baixa prioridade dada pelas autoridades ao tema

O resultado, segundo o advogado, é que existem pouquíssimos casos de responsabilização por desrespeito aos símbolos nacionais, o que ajuda a explicar por que tantas versões alteradas da bandeira circulam livremente nas redes sociais.

Projeto de lei pretende transformar a conduta em crime

A situação pode mudar nos próximos anos. Tramita no Senado o Projeto de Lei 5.150/2023, de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), que pretende transformar em crime a confecção, a distribuição, a comercialização e o uso da bandeira brasileira com cores ou formas alteradas quando associadas a símbolos de partidos políticos, grupos ou movimentos sociais.

A proposta cria um novo dispositivo na Lei 5.700/1971 e prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.

O texto recebeu parecer favorável do relator, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), e foi aprovado na Comissão de Defesa da Democracia em março de 2024. Desde então, aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde será apreciado em caráter terminativo.

Enquanto o projeto não for aprovado e sancionado, alterar a bandeira continua sendo uma contravenção penal, e não um crime.

Uso artístico e manifestações culturais

Oliveira ressalta ainda que é importante considerar que a aplicação da legislação costuma levar em conta o contexto e a intenção da conduta.

Segundo o advogado, usos artísticos e manifestações culturais, sem objetivo de ofender o símbolo nacional ou obter vantagem comercial direta, raramente resultam em responsabilização, mesmo quando o pavilhão aparece modificado em shows, fantasias, obras artísticas ou publicações nas redes sociais.

— Há uma ressalva importante: alterações nas cores ou nos traços podem ser admitidas quando possuem finalidade artística. É o caso, por exemplo, da representação da bandeira em uma pintura ou obra de arte — complementa.

Esse debate voltou à tona recentemente em episódios envolvendo apresentações musicais e o uso da bandeira por torcedores e influenciadores, sem que houvesse punições individuais.

O que pode e o que não pode com a bandeira do Brasil

Permitido

  • Usar as cores nacionais em roupas, objetos, decoração e arquibancadas, inclusive combinadas ao azul e ao branco
  • Reproduzir a bandeira em paredes, vidraças, veículos e aeronaves, desde que respeitado o modelo oficial
  • Hastear, conduzir em desfiles e exibir o pavilhão em residências ou espaços públicos, preservando sua integridade

Proibido

  • Alterar a forma, as cores, as proporções ou o dístico "Ordem e Progresso", bem como acrescentar inscrições ou elementos não previstos no modelo oficial
  • Usar a bandeira como pano de mesa, cortina, revestimento de tribuna ou cobertura de placas e painéis
  • Exibi-la rasgada, desbotada ou em mau estado de conservação

Punições

  • Atualmente, alterar a bandeira é uma contravenção penal, não um crime. A pena prevista é multa de uma a quatro vezes o "maior valor de referência" vigente no país, dobrada em caso de reincidência
  • Na prática, a sanção é de difícil aplicação porque o índice utilizado como referência foi extinto há décadas, deixando a multa sem um parâmetro atualizado de cálculo
  • Se o PL 5.150/2023 for aprovado, a alteração de cores e formas da bandeira em associação com símbolos de partidos, grupos ou movimentos sociais passará a ser crime, com pena de três meses a um ano de detenção, além de multa

De onde vêm as cores da bandeira

Reprodução/adobe.stock.com
Associação do verde às florestas e do amarelo às riquezas minerais ganhou força com a queda da monarquia.

A versão ensinada nas escolas associa o verde às matas, o amarelo às riquezas minerais e o azul ao céu, mas essa não é a origem histórica das cores da bandeira do Brasil.

O verde representa a Casa de Bragança, dinastia de Dom Pedro I, e o amarelo a Casa de Habsburgo-Lorena, de Maria Leopoldina. As cores foram combinadas em 1822 para simbolizar a união das duas famílias reais na formação do Império do Brasil. O desenho, atribuído a Jean-Baptiste Debret, já trazia o losango amarelo sobre fundo verde, estrutura mantida até hoje, sem significados oficiais atribuídos na época.

A interpretação "naturalista" surgiu posteriormente, sobretudo na República, como uma releitura mais simbólica e menos ligada à monarquia. Em 1889, com a Proclamação da República, as cores foram mantidas, mas o brasão imperial foi substituído pelo círculo azul com estrelas e a faixa "Ordem e Progresso".

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