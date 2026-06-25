Virou moda nas redes sociais montar a própria versão da bandeira do Brasil, trocando o verde por um tom mais escuro, o amarelo por um dourado ou o azul por outra variação.
A justificativa que se espalhou no X e em outras plataformas é a de que a lei define apenas que o pavilhão é verde, amarelo e azul, sem especificar o tom de cada cor, o que abriria uma brecha.
No entanto, o argumento não se sustenta. A legislação que rege os símbolos nacionais classifica como desrespeito a alteração das cores da bandeira e prevê punição para quem o faz.
O que a lei de 1992 realmente mudou
Quem defende a possibilidade de alterar os tons da bandeira costuma citar a Lei 8.421, de 11 de maio de 1992, com a explicação de que essa norma teria flexibilizado as regras sobre as cores do pavilhão nacional.Na prática, não foi isso que aconteceu.
A lei de 1992 alterou apenas quatro pontos da legislação dos símbolos nacionais:
- a lista oficial dos símbolos nacionais
- as regras para atualização das estrelas da bandeira em caso de criação ou extinção de estados
- um dispositivo sobre o escudo das Armas Nacionais
- a inclusão dos Corpos de Bombeiros Militares entre os locais de uso obrigatório do brasão
Nenhuma dessas mudanças trata das cores da bandeira.
A proibição continua no mesmo lugar em que já estava desde 1971: o artigo 31 da Lei 5.700. O texto considera desrespeito à Bandeira Nacional:
- mudar a forma
- mudar as cores
- alterar as proporções
- modificar o dístico "Ordem e Progresso"
- acrescentar inscrições ou elementos não previstos no modelo oficial
— Essa lei é considerada uma espécie de "lei-mãe" dos símbolos nacionais. A norma de 1992 não revogou nenhum dispositivo da de 1971, apenas atualizou pontos específicos — explica o advogado especialista em Direito Eleitoral e Constitucional Fernando Silveira de Oliveira, do Jobim Advogados Associados.
A lei também não faz distinção entre cor e tonalidade. Em outras palavras, ela não diz que apenas determinadas tonalidades são proibidas.
A vedação alcança qualquer alteração das cores oficiais, o que inclui escurecer o verde, transformar o amarelo em dourado ou usar outro tom de azul.
De onde vem a confusão?
A interpretação nasce justamente de outro trecho da mesma lei. Os artigos 28 e 29 estabelecem que as cores nacionais são o verde e o amarelo e que elas podem ser usadas livremente, inclusive combinadas ao azul e ao branco.
Na prática, isso significa que qualquer pessoa pode usar essas cores em:
- roupas
- decoração
- objetos
- pinturas
- manifestações de torcida
Mas existe uma diferença importante: usar as cores nacionais é permitido, mas alterar a bandeira nacional, não.
Uma camiseta verde e amarela, por exemplo, não tem qualquer restrição. Já uma bandeira reproduzida com cores diferentes do modelo oficial entra na hipótese de desrespeito prevista pela lei.
— Trata-se de uma legislação bastante abrangente, mas pouco conhecida pela população — comenta Oliveira.
Afinal, é crime alterar a bandeira?
Não. Apesar de a legislação proibir a alteração da bandeira, a conduta não é classificada hoje como crime. O artigo 35 da Lei 5.700/1971 enquadra a infração como contravenção penal, uma categoria considerada menos grave pelo Direito brasileiro.
A punição prevista é multa de uma a quatro vezes o chamado "maior valor de referência" (MVR), índice econômico extinto há décadas.
— Juridicamente, não estamos falando de crime, e sim de contravenção penal, embora ambas as situações estejam inseridas no âmbito do Direito Penal — pondera o advogado.
Por que quase ninguém é punido
Oliveira explica que a penalidade prevista se tornou praticamente inaplicável. O problema é que o "maior valor de referência" citado na lei era um índice monetário que deixou de existir há décadas. Sem um parâmetro atualizado para cálculo, a multa ficou sem valor definido.
Na prática, isso se soma a outros fatores:
- pouca divulgação da norma
- desconhecimento por parte da população
- raras fiscalizações
- baixa prioridade dada pelas autoridades ao tema
O resultado, segundo o advogado, é que existem pouquíssimos casos de responsabilização por desrespeito aos símbolos nacionais, o que ajuda a explicar por que tantas versões alteradas da bandeira circulam livremente nas redes sociais.
Projeto de lei pretende transformar a conduta em crime
A situação pode mudar nos próximos anos. Tramita no Senado o Projeto de Lei 5.150/2023, de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), que pretende transformar em crime a confecção, a distribuição, a comercialização e o uso da bandeira brasileira com cores ou formas alteradas quando associadas a símbolos de partidos políticos, grupos ou movimentos sociais.
A proposta cria um novo dispositivo na Lei 5.700/1971 e prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.
O texto recebeu parecer favorável do relator, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), e foi aprovado na Comissão de Defesa da Democracia em março de 2024. Desde então, aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde será apreciado em caráter terminativo.
Enquanto o projeto não for aprovado e sancionado, alterar a bandeira continua sendo uma contravenção penal, e não um crime.
Uso artístico e manifestações culturais
Oliveira ressalta ainda que é importante considerar que a aplicação da legislação costuma levar em conta o contexto e a intenção da conduta.
Segundo o advogado, usos artísticos e manifestações culturais, sem objetivo de ofender o símbolo nacional ou obter vantagem comercial direta, raramente resultam em responsabilização, mesmo quando o pavilhão aparece modificado em shows, fantasias, obras artísticas ou publicações nas redes sociais.
— Há uma ressalva importante: alterações nas cores ou nos traços podem ser admitidas quando possuem finalidade artística. É o caso, por exemplo, da representação da bandeira em uma pintura ou obra de arte — complementa.
Esse debate voltou à tona recentemente em episódios envolvendo apresentações musicais e o uso da bandeira por torcedores e influenciadores, sem que houvesse punições individuais.
O que pode e o que não pode com a bandeira do Brasil
Permitido
- Usar as cores nacionais em roupas, objetos, decoração e arquibancadas, inclusive combinadas ao azul e ao branco
- Reproduzir a bandeira em paredes, vidraças, veículos e aeronaves, desde que respeitado o modelo oficial
- Hastear, conduzir em desfiles e exibir o pavilhão em residências ou espaços públicos, preservando sua integridade
Proibido
- Alterar a forma, as cores, as proporções ou o dístico "Ordem e Progresso", bem como acrescentar inscrições ou elementos não previstos no modelo oficial
- Usar a bandeira como pano de mesa, cortina, revestimento de tribuna ou cobertura de placas e painéis
- Exibi-la rasgada, desbotada ou em mau estado de conservação
Punições
- Atualmente, alterar a bandeira é uma contravenção penal, não um crime. A pena prevista é multa de uma a quatro vezes o "maior valor de referência" vigente no país, dobrada em caso de reincidência
- Na prática, a sanção é de difícil aplicação porque o índice utilizado como referência foi extinto há décadas, deixando a multa sem um parâmetro atualizado de cálculo
- Se o PL 5.150/2023 for aprovado, a alteração de cores e formas da bandeira em associação com símbolos de partidos, grupos ou movimentos sociais passará a ser crime, com pena de três meses a um ano de detenção, além de multa
De onde vêm as cores da bandeira
A versão ensinada nas escolas associa o verde às matas, o amarelo às riquezas minerais e o azul ao céu, mas essa não é a origem histórica das cores da bandeira do Brasil.
O verde representa a Casa de Bragança, dinastia de Dom Pedro I, e o amarelo a Casa de Habsburgo-Lorena, de Maria Leopoldina. As cores foram combinadas em 1822 para simbolizar a união das duas famílias reais na formação do Império do Brasil. O desenho, atribuído a Jean-Baptiste Debret, já trazia o losango amarelo sobre fundo verde, estrutura mantida até hoje, sem significados oficiais atribuídos na época.
A interpretação "naturalista" surgiu posteriormente, sobretudo na República, como uma releitura mais simbólica e menos ligada à monarquia. Em 1889, com a Proclamação da República, as cores foram mantidas, mas o brasão imperial foi substituído pelo círculo azul com estrelas e a faixa "Ordem e Progresso".