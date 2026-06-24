Dunga viraliza ao dançar música de Shakira para a Copa do Mundo em programa de TV; veja vídeo

O tetracampeão mundial Dunga roubou a cena nas redes sociais ao aparecer dançando o hit Dai Dai, música de Shakira para a Copa do Mundo de 2026. A cena aconteceu durante a transmissão da Telemundo Deportes, na terça-feira (24), quando o ex-volante atuava como comentarista da partida entre Colômbia e República Democrática do Congo.
No estúdio, após o convite da apresentadora Lindsay Casinelli, ele entrou no clima e resolveu se arriscar na coreografia.
O ex-atacante hondurenho Carlos Pavón também entrou na brincadeira, promovendo um momento descontraído na bancada (assista ao vídeo acima).
— Dançam como jogam? — diz o texto da publicação na rede social X (antigo Twitter).
A publicação rapidamente ganhou força nas redes, com milhares de visualizações e comentários de torcedores brasileiros e latino-americanos.
Dai Dai foi lançada em maio como uma das músicas oficiais da Copa de 2026, em parceria entre Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy.
A faixa abriu o torneio com apresentação no Estádio Azteca, no México, e já figura entre as mais tocadas do mundo nas últimas semanas.