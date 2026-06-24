Dunga viraliza ao dançar música de Shakira para a Copa do Mundo em programa de TV; veja vídeo

O tetracampeão mundial Dunga roubou a cena nas redes sociais ao aparecer dançando o hit Dai Dai, música de Shakira para a Copa do Mundo de 2026. A cena aconteceu durante a transmissão da Telemundo Deportes, na terça-feira (24), quando o ex-volante atuava como comentarista da partida entre Colômbia e República Democrática do Congo.