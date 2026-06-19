Qual a função da drenagem linfática? Procedimento emagrece? Veja mitos e verdades

Segundo o cirurgião vascular e chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Moinhos de Vento, Sharbel Mahfuz Boustany, a drenagem linfática é uma técnica de massagem que utiliza movimentos suaves e direcionados para estimular o fluxo da linfa — líquido que circula pelo sistema linfático e que ajuda a remover resíduos do metabolismo celular e agentes infecciosos dos tecidos.