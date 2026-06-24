Diogo Nogueira enfrenta problema nas cordas vocais após infecção e suspende agenda de shows

Diogo Nogueira precisou fazer mudanças em sua agenda de apresentações após ser diagnosticado com uma infecção viral que comprometeu suas cordas vocais.
A informação foi divulgada pela equipe do cantor na última segunda-feira (22), por meio de um comunicado publicado nas redes sociais (veja abaixo).
Segundo a nota oficial, Diogo enfrenta um quadro de disfonia intensa causado por uma infecção viral nas vias aéreas superiores, que acabou atingindo as pregas vocais.
Por recomendação médica, o artista teve que adiar um dos compromissos da turnê Infinito Samba e cancelar outra apresentação prevista para os festejos juninos. O músico tem enfrentado uma série de problemas de saúde que têm afetado sua voz nos últimos meses.
"Em razão de um quadro de disfonia intensa, decorrente de uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais, conforme orientação médica, o cantor Diogo Nogueira precisará reagendar a apresentação da turnê Infinito Samba em Recife (PE)", informou a equipe.
Com isso, o show que aconteceria no próximo sábado (27), foi transferido para 28 de agosto, no Teatro Guararapes. Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data, com possibilidade de reembolso para quem preferir.
Além do adiamento em Recife, o cantor também precisou cancelar sua participação no São João de Aracaju, prevista para o fim de junho.
A equipe não informou quando ele deverá retomar a agenda completa de apresentações, mas destacou que a pausa é necessária para garantir a recuperação vocal.
Problemas de saúde se repetem
Não é a primeira vez que a saúde vocal do cantor interfere em seus compromissos profissionais neste ano. Em maio, ele foi internado após receber o diagnóstico de laringite bacteriana.
Poucas semanas depois, durante participação no programa Encontro, da TV Globo, ele contou que também desenvolveu candidíase nas cordas vocais em decorrência de uma queda de imunidade.
Na mesma entrevista, o cantor relatou que vinha realizando tratamentos específicos para recuperar a elasticidade das cordas vocais e evitar novos danos.
— Estou com um aparelho aqui que você puxa o ar e assopra para poder ajudar a dar elasticidade à corda vocal. Por isso que eu estou com essa voz grossa — contou.
Agora, diante de um novo problema envolvendo a voz, Diogo Nogueira volta a reduzir temporariamente o ritmo de trabalho para priorizar a recuperação. A expectativa é que o período de repouso vocal permita seu retorno aos palcos nas próximas semanas.