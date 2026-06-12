Dia de Santo Antônio: 5 orações para pedir um amor e alcançar uma graça

O Dia de Santo Antônio é celebrado neste sábado (13). Conhecido como o "santo casamenteiro", ele é uma das figuras mais populares da Igreja Católica e também associado à proteção dos pobres e à ajuda na recuperação de objetos perdidos.
Nascido no século 13 em Lisboa, Portugal, o frade Antônio ingressou na vida religiosa ainda jovem e se destacou por suas pregações e pelo profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. Após sua morte, em 1231, relatos de milagres contribuíram para sua rápida canonização em 1232.
A tradição popular o transformou em símbolo da busca por relacionamentos amorosos, especialmente no Brasil, onde as celebrações em sua homenagem integram as festas juninas.
Nesta data, é costume das paróquias efetuarem a distribuição de pãezinhos para os mais necessitados, ato inspirado em um hábito do próprio frade Antônio em vida.
A seguir, confira algumas orações dedicadas ao santo casamenteiro:
Orações para Santo Antônio
Confira orações para pedir proteção e um amor ao santo:
1. Oração para Santo Antônio
Ó Santo Antônio, o mais gentil dos santos, teu amor a Deus e tua caridade com Suas criaturas, fizeram com que foste digno de possuir poderes miraculosos. Motivada(o) por este pensamento, peço-te que… (formular o pedido). Ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, sussurra minha súplica aos ouvidos do doce Menino Jesus, que adorava estar em teus braços. A gratidão do meu coração será sempre tua. Amém.
2. Oração para encontrar um amor
Glorioso Santo Antônio, que espalhais ternura e bondade, olha por mim, que busco amor e felicidade. Protegei-me dos perigos e guia meu coração, para que encontre a pessoa que me leve à comunhão. Que minha alma esteja preparada, que minha vida seja abençoada, e que meu caminho seja conduzido pelo amor verdadeiro, por Deus querido. Intercede por mim, Santo Antônio, para que eu saiba reconhecer o plano divino em meu destino. Amém.
3. Oração para pedir apoio à família
Ó Deus, Pai bom e misericordioso, Tu que escolheste Santo Antônio como testemunha do Evangelho e expedição de paz em Teu povo, ouve a oração que Te dirigimos por sua intercessão. Santifica cada família, ajuda-a a crescer na fé; mantém nela a unidade, a paz, a serenidade. Abençoa nossos filhos, protege os jovens. Socorre aqueles que sofrem com doença, sofrimento e solidão. Apoia-nos nos fardos de cada dia, concedendo-nos Teu amor. Amém.
4. Oração para achar um emprego
Santo Antônio, em vossa vida procurastes trabalhar sempre pela glória de Deus e pelo bem dos irmãos e irmãs. Olhai com bondade para minha necessidade. Preciso de trabalho, de emprego, para
cumprir o mandamento do Senhor e para o meu próprio sustento e de meus familiares. Vós, que tanto servistes ao Senhor, fazei com que eu encontre um trabalho digno, remunerado, honrado, para que possa sentir a alegria de estar servindo a Deus e estar cumprindo meu compromisso para com aqueles e aquelas que me foram confiados. Ajudai-me, pois, neste momento importante, vós que conhecestes o valor do trabalho, o sacrifício da fome, a alegria de um lar de paz. Amém.
5. Oração para pedir proteção
Ó grande e bem-amado Santo Antônio, eu vos suplico tomar sob a vossa proteção valiosa toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá atingir-me enquanto estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me contra todas as adversidades do corpo e da alma. Apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, aumentai minha fé, e livrai-me da tentação e de todo o perigo. Amém.
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