Dia de Santo Antônio: 5 orações para pedir um amor e alcançar uma graça

Santo Antônio, em vossa vida procurastes trabalhar sempre pela glória de Deus e pelo bem dos irmãos e irmãs. Olhai com bondade para minha necessidade. Preciso de trabalho, de emprego, para

cumprir o mandamento do Senhor e para o meu próprio sustento e de meus familiares. Vós, que tanto servistes ao Senhor, fazei com que eu encontre um trabalho digno, remunerado, honrado, para que possa sentir a alegria de estar servindo a Deus e estar cumprindo meu compromisso para com aqueles e aquelas que me foram confiados. Ajudai-me, pois, neste momento importante, vós que conhecestes o valor do trabalho, o sacrifício da fome, a alegria de um lar de paz. Amém.