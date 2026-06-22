Dia 24 de junho de 2026 é feriado? Saiba mais sobre a data

Nesta quarta-feira (24) é comemorado o Dia de São João em diversas cidades brasileiras.
A data não é considerada um feriado nacional, mas é ponto facultativo em vários municípios, principalmente na região Nordeste do Brasil, onde a tradição de São João é mais forte (veja abaixo os locais).
Em Porto Alegre, a data não é considerada feriado nem ponto facultativo. Conforme decidido pela Prefeitura da capital gaúcha, o comércio e órgãos públicos devem operar normalmente.
Dia de São João
O Dia de São João marca o nascimento de João Batista, o santo que previu o nascimento de Jesus Cristo e o batizou nas margens do rio Jordão. A comemoração foi trazida ao Brasil pelos portugueses no século 19, e desde então as festas juninas se tornaram uma das tradições mais populares do país.
As festas contam com a fogueira de São João, além das quadrilhas e pratos tradicionais como canjica, pamonha, quentão e paçoca. A decoração, com bandeirinhas e estampas xadrez, também é símbolo do Dia de São João.
Jogo do Brasil na Copa
Também nesta quarta-feira (24), a Seleção Brasileira joga contra a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A Seleção vem fortalecida após a vitória contra o Haiti na última sexta-feira (19).
Confira as cidades com feriado no dia 24 de junho
Qual a diferença de feriado e ponto facultativo
O ponto facultativo pode gerar dúvidas entre trabalhadores e estudantes.
Afinal, o que diferencia os dois termos? Zero Hora busca esclarecer esta dúvida para não deixar pendências para quem acompanha o calendário de feriados nacionais.
Feriados
Os feriados são datas comemorativas oficialmente reconhecidas pelo governo. Dessa forma, atividades laborais e comerciais são normalmente suspensas.
Feriados são estabelecidos por lei, e quem trabalha em datas comemorativas oficiais geralmente recebe compensação financeira por isso.
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Ponto facultativo
O ponto facultativo, por outro lado, é um dia em que atividades não são obrigatórias para determinadas categorias ou ainda oficializadas por lei.
Na essência, o ponto facultativo permite a dispensa do trabalho, porém, a empresa pode optar por operar durante a data.
Quais os feriados nacionais em 2026?
O calendário de feriados no Brasil ainda prevê cinco folgas caindo em dias de semana em 2026.
No segundo semestre, a Independência do Brasil, em 7 de setembro; Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e Finados, em 2 de novembro, serão comemorados em segundas-feiras.
Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, acontecerão em sextas-feiras.
Setembro
- Dia da Independência (7/9): segunda-feira
Outubro
- Nossa Senhora Aparecida (12/10): segunda-feira
Novembro
- Dia de Finados (2/11): segunda-feira
- Proclamação da República (15/11): domingo
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11): sexta-feira
Dezembro
- Natal (25/12): sexta-feira
O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.
Cada sindicato pode firmar esses acordos de diferentes maneiras. Por isso, é importante se certificar sobre quais sindicatos autorizam o trabalho nesses dias, quais o proíbem e entender a lógica de funcionamento das cláusulas firmadas.
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