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Festa junina?
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Dia 24 de junho de 2026 é feriado? Saiba mais sobre a data

Data marca celebração do Dia de São João em diversas cidades brasileiras, especialmente no Nordeste

Zero Hora

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Ricardo Ara/Divulgação
Porto Alegre terá celebrações de São João espalhadas por diversos pontos da cidade.

Nesta quarta-feira (24) é comemorado o Dia de São João em diversas cidades brasileiras. 

A data não é considerada um feriado nacional, mas é ponto facultativo em vários municípios, principalmente na região Nordeste do Brasil, onde a tradição de São João é mais forte (veja abaixo os locais)

Em Porto Alegre, a data não é considerada feriado nem ponto facultativo. Conforme decidido pela Prefeitura da capital gaúcha, o comércio e órgãos públicos devem operar normalmente. 

Dia de São João 

O Dia de São João marca o nascimento de João Batista, o santo que previu o nascimento de Jesus Cristo e o batizou nas margens do rio Jordão. A comemoração foi trazida ao Brasil pelos portugueses no século 19, e desde então as festas juninas se tornaram uma das tradições mais populares do país. 

As festas contam com a fogueira de São João, além das quadrilhas e pratos tradicionais como canjica, pamonha, quentão e paçoca. A decoração, com bandeirinhas e estampas xadrez, também é símbolo do Dia de São João. 

Jogo do Brasil na Copa

Também nesta quarta-feira (24), a Seleção Brasileira joga contra a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A Seleção vem fortalecida após a vitória contra o Haiti na última sexta-feira (19).

Confira as cidades com feriado no dia 24 de junho 

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo

O ponto facultativo pode gerar dúvidas entre trabalhadores e estudantes.

Afinal, o que diferencia os dois termos? Zero Hora busca esclarecer esta dúvida para não deixar pendências para quem acompanha o calendário de feriados nacionais.

Feriados

Os feriados são datas comemorativas oficialmente reconhecidas pelo governo. Dessa forma, atividades laborais e comerciais são normalmente suspensas.

Feriados são estabelecidos por lei, e quem trabalha em datas comemorativas oficiais geralmente recebe compensação financeira por isso.

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Ponto facultativo

O ponto facultativo, por outro lado, é um dia em que atividades não são obrigatórias para determinadas categorias ou ainda oficializadas por lei.

Na essência, o ponto facultativo permite a dispensa do trabalho, porém, a empresa pode optar por operar durante a data.

Quais os feriados nacionais em 2026?

O calendário de feriados no Brasil ainda prevê cinco folgas caindo em dias de semana em 2026.

No segundo semestre, a Independência do Brasil, em 7 de setembro; Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e Finados, em 2 de novembro, serão comemorados em segundas-feiras.

Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, acontecerão em sextas-feiras.

Setembro

  • Dia da Independência (7/9): segunda-feira

Outubro

  • Nossa Senhora Aparecida (12/10): segunda-feira

Novembro

  • Dia de Finados (2/11): segunda-feira
  • Proclamação da República (15/11): domingo
  • Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11): sexta-feira

Dezembro

  • Natal (25/12): sexta-feira

O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.

Cada sindicato pode firmar esses acordos de diferentes maneiras. Por isso, é importante se certificar sobre quais sindicatos autorizam o trabalho nesses dias, quais o proíbem e entender a lógica de funcionamento das cláusulas firmadas.

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