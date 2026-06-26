"Demorei para parar de me importar", afirma Sasha Meneghel sobre pressão estética

— O que me ajuda é que sou muito aberta. Por mais que eu seja uma pessoa tímida e parece, para as pessoas que não me conhecem, que sou um pouco fechada, eu sou muito transparente com um seleto grupo de amigos. É algo que minha mãe sempre me falou: "Não espera o amanhã para dizer eu te amo, não espera o dia seguinte para dizer o que está lhe incomodando, não deixa isso crescer dentro de você". Eu cresci ouvindo muito isso — contou.