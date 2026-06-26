"Demorei para parar de me importar", afirma Sasha Meneghel sobre pressão estética

Filha de Xuxa Meneghel, a empresária e estilista Sasha Meneghel, 27 anos, comentou a repercussão constante sobre a sua aparência física na mídia. Ela contou que convive com julgamentos desde a infância e que isso afetou a sua saúde mental em determinadas fases.
— Opinam sobre o meu corpo desde muito novinha. E isso me gerou problemas mentais em alguns momentos da minha vida. Acho que até demorei para parar de me importar. Adoro uma frase que é assim: se você não é meu médico, você não deveria estar opinando sobre a minha saúde. Simples assim — afirmou em entrevista ao jornal O Globo.
Na entrevista, a dona da marca Mondepars voltou a falar sobre os rumores recorrentes de gravidez que surgem sobre ela. Sasha afirmou que sonha em ser mãe, mas negou que esteja grávida.
A especulação ganhou força após um vídeo publicado nas redes sociais pelo marido dela, o cantor João Lucas, no aniversário dele. Nas imagens, ele aparece colocando a mão na barriga de Sasha antes de assoprar as velas do bolo, o que gerou os rumores sobre uma possível gravidez.
— Não estou grávida. Quando o João postou esse vídeo, falei com ele: "Amor, vão achar que eu estou grávida". E ele respondeu: "Já acham sempre". Pessoalmente, tenho o sonho de ser mãe. Quero muito ser, mas não estou — afirmou Sasha.
A empresária criticou a cobrança que muitas mulheres enfrentam sobre a maternidade, inclusive em relação ao próprio corpo durante a gravidez:
— Não acho que podemos ou devemos normalizar falar sobre o corpo alheio em nenhum momento e, acredito, que deveríamos ter ainda mais cautela quando estamos falando de mulheres grávidas. Quem quer ser mãe, deve ser mãe, e quem não quiser, está tudo bem também. Acredito que é algo muito pessoal.
Privacidade
Apesar de ter crescido sob os holofotes, Sasha revelou que sempre buscou preservar aspectos de sua vida pessoal. Segundo ela, essa percepção foi construída dentro de casa, onde suas opiniões eram respeitadas.
— Dentro da minha casa, eu sempre fui muito respeitada nas minhas opiniões. Isso me fez perceber, desde muito cedo, que é muito importante ter coisas na vida que não são expostas — disse.
Sasha também falou sobre os cuidados com a saúde mental e destacou a importância da terapia. Ela contou que mantém uma relação próxima com amigos e familiares e que aprendeu com a mãe a não guardar sentimentos ou incômodos.
— O que me ajuda é que sou muito aberta. Por mais que eu seja uma pessoa tímida e parece, para as pessoas que não me conhecem, que sou um pouco fechada, eu sou muito transparente com um seleto grupo de amigos. É algo que minha mãe sempre me falou: "Não espera o amanhã para dizer eu te amo, não espera o dia seguinte para dizer o que está lhe incomodando, não deixa isso crescer dentro de você". Eu cresci ouvindo muito isso — contou.
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Sasha compartilhou a sua visão sobre bem-estar e disse acreditar que saúde vai muito além da aparência física:
— Para mim, estar saudável é estar com check-ups tudo em dia, estar com a terapia e a hidratação em dia, ter o skincare perfeito que funciona dentro da sua rotina, cuidar do cabelo, das unhas. Se você dorme com uma consciência limpa e gosta de quem você é.