Outro momento viral envolvendo a "família do bebê" ocorreu no aniversário de um ano de Richarlison Jr, evento que Dudu Daibert e Amanda Araújo registraram e compartilharam em suas redes. Um dos vídeos da festa, em que a família aparece se revezando em uma trend, somou mais de sete milhões de visualizações no TikTok e teve mais de 750 mil curtidas no Instagram.