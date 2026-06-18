O jogador Richarlison, 29 anos, tem sido assunto nas redes sociais, mas não por sua ausência na Copa do Mundo de 2026 ou por seu desempenho como atacante do Tottenham. O nome do jogador está sendo mencionado devido a um simples apelido que não é o "pombo", mas sim "pai do bebê".
Richarlison é casado com a influenciadora Amanda Araújo, mais conhecida como a mãe do bebê, e é pai de Richarlison Jr, o "bebê" em questão. A partir dos vídeos publicados pela família nas redes sociais, os apelidos se espalharam rapidamente pela web e geraram uma onda de fãs comentando sobre a "família do bebê".
Do nome ao meme
Nas redes sociais, o influenciador Dudu Daibert, irmão de Amanda e tio de Richarlison Jr, revelou que tinha dificuldade em chamar o sobrinho recém-nascido pelo nome escolhido pelos pais. A solução encontrada foi chamar a criança apenas de "bebê".
Não demorou muito para que a brincadeira repercutisse além do círculo íntimo da família. Em pouco tempo, nas redes sociais, ninguém mais falava em Richarlison Jr, mas apenas "o bebê".
A partir daí surgiu uma lógica: se existe o bebê, também existe o pai do bebê, a mãe do bebê, o tio do bebê, a avó do bebê e assim por diante. Além disso, outro apelido circulou: Amanda Araújo passou a ser conhecida como "ex-gra", abreviação de "ex-grávida".
Richarlison descobriu o meme
O meme cresceu quando Amanda Araújo passou a se apresentar como "mãe do bebê" e contou para Richarlison sobre a brincadeira. Em um vídeo compartilhado nas redes, ela diz ao atacante que ele está famoso pelo apelido de "pai do bebê".
De início, o jogador entende que Amanda estaria grávida de novo. Rindo, a influenciadora nega e explica o meme. Nos comentários da postagem, fãs se divertiram com a reação de Richarlison: "Eu tenho certeza que ele não entendeu nada", comentou uma seguidora. "Ele é cronicamente offline", disse outra.
Aniversário do bebê
Outro momento viral envolvendo a "família do bebê" ocorreu no aniversário de um ano de Richarlison Jr, evento que Dudu Daibert e Amanda Araújo registraram e compartilharam em suas redes. Um dos vídeos da festa, em que a família aparece se revezando em uma trend, somou mais de sete milhões de visualizações no TikTok e teve mais de 750 mil curtidas no Instagram.
Novamente, os comentários dos internautas apareceram: "o pai do bebê participando da trend com o bebê", "a ex-gra está impecável como sempre" e "o bebê fazendo tudo" foram algumas reações do público.
União de "dois mundos"
A repercussão dos vídeos da "família do bebê" também gerou outra camada para o meme na internet: a união de grupos diferentes que interagiram nas publicações de Dudu, Amanda e Richarlison. O meme circulou entre as redes do público feminino e LGBTQIAP+, que costumam ser vistos como distantes do universo do futebol.
"Meu Deus o bebê é de fato a ponte, sinto que a paz mundial está próxima", comentou uma seguidora em um vídeo onde Richarlison "ensina" Dudu Eibert, Amanda Araújo e demais amigos e parentes da família a chutar a bola no gol. "Essa é a seleção brasileira? Não acompanho muito", brincou outra.
Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.
"Cadê o pai do bebê?"
A brincadeira também esteve presente após a divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Quando o técnico Carlo Ancelotti deixou Richarlison fora da relação final, os internautas reagiram com comentários como "cadê o pai do bebê?", "não chamaram o pai do bebê!" e "convoquem o pai do bebê".
Ao longo da competição, o meme não esfriou. Conforme dados analisados pela Folha de S. Paulo, as buscas pelo nome de Richarlison no último mês superaram as relacionadas aos jogadores convocados por Ancelotti, mostrando que o fenômeno do "pai do bebê" está longe de terminar.
*Produção: Laura Bender