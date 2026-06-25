De aniversário, Fernanda Lima fala da chegada da menopausa: "Conforme você olha para si, as coisas vão se apaziguando"

— Eu não sabia e nem imaginava que ia acontecer tão cedo. É uma fase em que você já não sabe quem é, não se reconhece tamanha a quantidade de mudanças por conta dessa montanha-russa hormonal. Mas posso dizer que, conforme você olha para si, se cuida e muda os hábitos, as coisas vão se apaziguando — relata.