De aniversário, Fernanda Lima fala da chegada da menopausa: "Conforme você olha para si, as coisas vão se apaziguando"

Completando 49 anos nesta quinta-feira (25), Fernanda Lima enfrenta alguns desafios comuns à vida das mulheres: a menopausa, comparações em excesso, a criação dos filhos e a conciliação da vida a dois ao lado de seu marido.
A empresária, apresentadora e modelo gaúcha falou sobre essas questões em entrevista para a Marie Claire. Mesmo cercada por tantas demandas, Fernanda ressaltou que não se deixa abalar pelas adversidades.
— Me vejo segura nos meus pensamentos, ideias e trabalhos porque sempre fui curiosa e nunca me acomodei — destaca.
Do RS para a televisão
Mãe de três filhos, João, Francisco e Maria, e casada com Rodrigo Hilbert, Fernanda saiu do Rio Grande do Sul aos 14 anos para tentar a carreira de modelo em São Paulo. Logo cedo, ela relata que enfrentou diversos "nãos", mas que cada rejeição a fez evoluir.
Quase 20 anos depois, Fernanda conquistou um novo estágio na vida profissional ao apresentar o programa Amor & Sexo (2009-2018) na TV Globo. Nele, a gaúcha mediava debates sobre sexualidade feminina, direitos LGBTQIAPN+ e masculinidade tóxica.
— Foi onde eu aprendi, me formei e me entendi como ser humano. O programa era apoteótico porque abordava temas importantes com música, emoção e humor. Sinto falta da televisão, mas me sinto bem onde estou hoje — diz.
Atualmente, Fernanda apresenta o podcast Zen Vergonha e integra o quadro TerapiRa, ambos no YouTube. Além disso, também lançou o próprio "Clube do Livro", focado na literatura de autoras brasileiras contemporâneas.
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Chegada da menopausa
Quando tinha 45 anos, Fernanda teve de lidar com a chegada da menopausa, fase da vida em que os ciclos menstruais cessam de forma permanente e há uma redução na produção de hormônios.
— Eu não sabia e nem imaginava que ia acontecer tão cedo. É uma fase em que você já não sabe quem é, não se reconhece tamanha a quantidade de mudanças por conta dessa montanha-russa hormonal. Mas posso dizer que, conforme você olha para si, se cuida e muda os hábitos, as coisas vão se apaziguando — relata.
A chegada do novo momento em sua vida também afetou a relação da apresentadora com seu marido Rodrigo Hilbert. O casal, idealizado como "perfeito", também lida com questões dentro de casa:
— Temos nossas demandas como casal e como indivíduos. Falo publicamente da dificuldade de sexo na menopausa, faço críticas a ele como pai ou como marido e levanto debates. Quero que as pessoas saibam que todos têm questões.
Padrões de beleza
As mudanças em sua saúde mental e física levaram a empresária à reflexão sobre a cobrança em relação ao corpo feminino de forma geral. Para Fernanda Lima, as mulheres seguem presas a um "padrão inalcançável" de beleza.
— Os homens podem envelhecer e ter aquela barriguinha, o pneuzinho, ficar mais gordinhos… e está tudo certo. Só que não é equivalente à mulher. Continuamos presas a um padrão inalcançável — fala.
O assunto alcançou um novo patamar quando a filha mais nova de Fernanda, Maria Manoela, hoje com sete anos, nasceu:
— Já ouvi que meninas da idade da minha filha estão falando sobre ser ou não magra. Fizemos um bloqueio de telas e limitamos o uso de maquiagem para ela não ter acesso a isso.
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