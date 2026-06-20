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Cri cri, paçoca e mais: por que tem tanto amendoim nas comidas de festa junina?

Alimento é uma das estrelas das festividades nesta época do ano com diversas opções de preparo

Isadora Garcia

Isadora Garcia

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Cri cri ou carapina, paçoca e pé-de-moleque são só alguns dos quitutes que levam amendoim e embelezam as mesas das festas juninas. Mas, por que, afinal, essa leguminosa faz tanto sucesso nesse período?

A explicação está na própria agricultura, segundo a chef de cozinha e consultora Arika Messa, que também é professora de Gastronomia do Senac:

— Essas festas como a do moranguinho, do arroz, é para celebrarmos uma colheita. Essa época é a da colheita do amendoim e do milho, por exemplo.

Os itens ficam mais em conta na medida em que há maior fartura.

— Por isso que as receitas foram nascendo. Isso é um fato bem histórico. Então, cada receita nasce a partir de uma festa, de uma colheita, de uma safra — ressalta Arika.

Julio Ricco/adobe.stock.com
Junto às iguarias com amendoim, pipoca e cocada também se destacam na mesa.

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🤔​ Castanhas, amêndoas e avelãs

As pessoas que não comem amendoim podem buscar alternativas nos preparos. Para quem não tem restrição aos itens, a chef sugere a substituição por noz pecan ou chilena, castanhas do Pará, amêndoas ou avelãs:

— Isso vai onerar um pouco o custo da receita, mas como uma forma de adaptar, fica muito fácil.

🥜Receitas com amendoim

No doce e no salgado, o amendoim pode se sair bem. A chef Arika lembra que a pasta de amendoim pode substituir a manteiga ou a margarina em certos preparos. O amendoim tostado e triturado também é uma boa pedida sobre massas, risotos e saladas.

— Por exemplo, você fazer um molho pesto com amendoim, em vez de nozes ou castanhas. Fica uma dica bem legal para adaptarmos a receita, além de tornar ela mais em conta, mais barata. O amendoim é a nossa noz mais barata, o nuts mais barato que tem no mercado — pontua.

Arika deu duas dicas de receitas para incrementar o cardápio. Confira a seguir.

Molho pesto com amendoim 

Ingredientes

  • 1 maço de manjericão fresco (aproximadamente 50 gramas de folhas)
  • 100 gramas de amendoim torrado sem pele e sem sal
  • 2 dentes de alho
  • 50 gramas de queijo parmesão ralado
  • 150 ml de azeite de oliva extravirgem
  • Suco de ½ limão (opcional)
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  1. Lave e seque bem as folhas de manjericão
  2. No processador ou no liquidificador, coloque o amendoim, o alho e o parmesão. Pulse até obter uma farofa grossa
  3. Acrescente o manjericão e processe rapidamente
  4. Com o equipamento ligado, adicione o azeite em fio até formar um molho homogêneo
  5. Ajuste o sal e a pimenta
  6. Se desejar um toque mais fresco e para ajudar na conservação da cor, adicione o suco de limão

Tartelete de chocolate com recheio de amendoim

Rendimento: 12 unidades pequenas

MASSA DE CHOCOLATE

Ingredientes

  • 150 gramas de farinha de trigo
  • 25 gramas de cacau em pó 100%
  • 80 gramas de manteiga gelada
  • 50 gramas de açúcar de confeiteiro
  • 1 gema
  • 1 colher (sopa) de água gelada (para dar liga, se necessário)

Modo de preparo

  1. Misture a farinha, o cacau e o açúcar
  2. Acrescente a manteiga e faça uma farofa
  3. Adicione a gema e misture até formar uma massa homogênea
  4. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos
  5. Abra a massa, forre forminhas de tartelete e asse a 180°C por cerca de 12 minutos
  6. Deixe esfriar completamente

RECHEIO DE AMENDOIM

Ingredientes

  • 200 gramas de pasta de amendoim
  • 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • 80 gramas de açúcar de confeiteiro
  • 1 pitada de sal 

Modo de preparo

  1. Misture todos os ingredientes até obter um creme firme e homogêneo.
  2. Recheie as tarteletes já frias.

COBERTURA

Ingredientes

  • 200 gramas de chocolate meio amargo
  • 20 gramas de manteiga ou 1 colher (sopa) de óleo de coco

Modo de preparo

  1. Derreta o chocolate com a manteiga
  2. Cubra as tarteletes recheadas
  3. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar
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