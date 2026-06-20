Cri cri ou carapina, paçoca e pé-de-moleque são só alguns dos quitutes que levam amendoim e embelezam as mesas das festas juninas. Mas, por que, afinal, essa leguminosa faz tanto sucesso nesse período?
A explicação está na própria agricultura, segundo a chef de cozinha e consultora Arika Messa, que também é professora de Gastronomia do Senac:
— Essas festas como a do moranguinho, do arroz, é para celebrarmos uma colheita. Essa época é a da colheita do amendoim e do milho, por exemplo.
Os itens ficam mais em conta na medida em que há maior fartura.
— Por isso que as receitas foram nascendo. Isso é um fato bem histórico. Então, cada receita nasce a partir de uma festa, de uma colheita, de uma safra — ressalta Arika.
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🤔 Castanhas, amêndoas e avelãs
As pessoas que não comem amendoim podem buscar alternativas nos preparos. Para quem não tem restrição aos itens, a chef sugere a substituição por noz pecan ou chilena, castanhas do Pará, amêndoas ou avelãs:
— Isso vai onerar um pouco o custo da receita, mas como uma forma de adaptar, fica muito fácil.
🥜Receitas com amendoim
No doce e no salgado, o amendoim pode se sair bem. A chef Arika lembra que a pasta de amendoim pode substituir a manteiga ou a margarina em certos preparos. O amendoim tostado e triturado também é uma boa pedida sobre massas, risotos e saladas.
— Por exemplo, você fazer um molho pesto com amendoim, em vez de nozes ou castanhas. Fica uma dica bem legal para adaptarmos a receita, além de tornar ela mais em conta, mais barata. O amendoim é a nossa noz mais barata, o nuts mais barato que tem no mercado — pontua.
Arika deu duas dicas de receitas para incrementar o cardápio. Confira a seguir.
Molho pesto com amendoim
Ingredientes
- 1 maço de manjericão fresco (aproximadamente 50 gramas de folhas)
- 100 gramas de amendoim torrado sem pele e sem sal
- 2 dentes de alho
- 50 gramas de queijo parmesão ralado
- 150 ml de azeite de oliva extravirgem
- Suco de ½ limão (opcional)
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
- Lave e seque bem as folhas de manjericão
- No processador ou no liquidificador, coloque o amendoim, o alho e o parmesão. Pulse até obter uma farofa grossa
- Acrescente o manjericão e processe rapidamente
- Com o equipamento ligado, adicione o azeite em fio até formar um molho homogêneo
- Ajuste o sal e a pimenta
- Se desejar um toque mais fresco e para ajudar na conservação da cor, adicione o suco de limão
Tartelete de chocolate com recheio de amendoim
Rendimento: 12 unidades pequenas
MASSA DE CHOCOLATE
Ingredientes
- 150 gramas de farinha de trigo
- 25 gramas de cacau em pó 100%
- 80 gramas de manteiga gelada
- 50 gramas de açúcar de confeiteiro
- 1 gema
- 1 colher (sopa) de água gelada (para dar liga, se necessário)
Modo de preparo
- Misture a farinha, o cacau e o açúcar
- Acrescente a manteiga e faça uma farofa
- Adicione a gema e misture até formar uma massa homogênea
- Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos
- Abra a massa, forre forminhas de tartelete e asse a 180°C por cerca de 12 minutos
- Deixe esfriar completamente
RECHEIO DE AMENDOIM
Ingredientes
- 200 gramas de pasta de amendoim
- 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente
- 80 gramas de açúcar de confeiteiro
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
- Misture todos os ingredientes até obter um creme firme e homogêneo.
- Recheie as tarteletes já frias.
COBERTURA
Ingredientes
- 200 gramas de chocolate meio amargo
- 20 gramas de manteiga ou 1 colher (sopa) de óleo de coco
Modo de preparo
- Derreta o chocolate com a manteiga
- Cubra as tarteletes recheadas
- Leve à geladeira por 20 minutos para firmar