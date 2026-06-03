Corpus Christi: onde é feriado nesta quinta-feira

O Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), não é considerado feriado nacional no Brasil, mas sim, um ponto facultativo. No entanto, essa é considerada uma das datas religiosas mais importantes para os católicos.
Na prática, cada município do Brasil pode declarar a celebração como um feriado municipal. Dependendo da decisão, as empresas e órgãos públicos da cidade decidem se haverá expediente normal ou não para os trabalhadores.
Esse é o caso de capitais como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Natal, São Paulo, Maceió, Curitiba, Salvador, Goiânia, Campo Grande, Teresina, Boa Vista, Belo Horizonte e Vitória (ES). O Corpus Christi também é feriado municipal em outras cidades (confira abaixo).
Em quais cidades Corpus Christi é feriado
Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?
Feriados
Os feriados são datas comemorativas oficialmente reconhecidas pelo governo. Dessa forma, atividades laborais e comerciais são normalmente suspensas.
Feriados são estabelecidos por lei, e quem trabalha em datas comemorativas oficiais geralmente recebe compensação financeira por isso.
Ponto facultativo
O ponto facultativo, por outro lado, é um dia em que atividades não são obrigatórias para determinadas categorias ou ainda oficializadas por lei.
Na essência, o ponto facultativo permite a dispensa do trabalho, porém, a empresa pode optar por operar durante a data.
Origem do Corpus Christi
A expressão Corpus Christi vem do latim e significa "Corpo de Cristo". A celebração cristã celebra a presença real e substancial de Jesus Cristo durante a Eucaristia.
A celebração do Corpus Christi surgiu no século 13, motivada pelas visões da freira belga Santa Juliana de Cornillon. Após anos de insistência, foi o Bispo de Liège, Dom Roberto de Thourotte, quem acolheu a proposta e instituiu a celebração em sua diocese.
O reconhecimento mais amplo viria pouco depois, impulsionado pelo chamado Milagre de Bolsena, em 1263, na Itália. Segundo a tradição católica, um padre que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia teria visto a hóstia sangrar durante a missa, manchando o corporal do altar.
Diante da repercussão do episódio, o Papa Urbano IV (1195 - 1264) promulgou a bula Para viver neste Mundo, em 1264, estendendo a celebração de Corpus Christi a toda a Igreja Católica.
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