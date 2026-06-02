Contato alienígena ou jogada de marketing? O que se sabe sobre suposto OVNI avistado no Paraná

Segundo o influenciador, a movimentação começou logo cedo. Ao acordar, percebeu os animais agitados, com as aves em alarme. Encontrou a cerca elétrica derrubada, como se algo tivesse atravessado o pasto rumo à mata, e notou aviões fazendo círculos no céu. À tarde, conta ter ouvido um ruído vindo do mato que, a princípio, atribuiu a uma onça.