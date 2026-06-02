Contato alienígena ou jogada de marketing? O que se sabe sobre suposto OVNI avistado no Paraná

Um vídeo em que o influenciador Mayk Leão afirma ter avistado um suposto objeto voador não identificado (OVNI) dominou as redes sociais nesta semana.
As imagens foram gravadas no domingo (31) no sítio onde ele vive em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e renderam ao criador de conteúdo, antes conhecido por vídeos de resgate de animais, um salto de seguidores e uma enxurrada de teorias sobre o que teria aparecido no céu paranaense.
Nas gravações, feitas ao entardecer e à noite, é possível ver um conjunto de pontos luminosos brilhando ao fundo da paisagem sobre uma área de mata próxima a um rio.
Mayk descreve um objeto que permaneceu parado por vários minutos antes de apagar as luzes e desaparecer.
Pouco depois, diz ter visto uma segunda estrutura, ainda maior, em um formato que comparou ao de um olho, com pontos coloridos e uma luz avermelhada na parte de baixo.
— Acho que acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Meu conteúdo não é esse, eu trabalho com resgate de animais, mas aconteceu algo hoje no sítio sem explicação, e eu gravei. Não era avião nem drone. Era muito grande, tinha muitas luzes coloridas. Foi surreal — relata Mayk Leão, criador de conteúdo.
Segundo o influenciador, a movimentação começou logo cedo. Ao acordar, percebeu os animais agitados, com as aves em alarme. Encontrou a cerca elétrica derrubada, como se algo tivesse atravessado o pasto rumo à mata, e notou aviões fazendo círculos no céu. À tarde, conta ter ouvido um ruído vindo do mato que, a princípio, atribuiu a uma onça.
O som, e não a imagem, é o que ele aponta como a parte mais perturbadora da experiência. Mayk o compara a estalos metálicos, parecidos com os de uma catraca ou de um inseto, e diz que a sensação permanece em sua memória.
— Não consigo descrever o som. Ele não era o som de um animal nem o ruído do vento nas árvores. Era como se algo tivesse entrado em mim. Acredito que vou precisar de acompanhamento psicológico para lidar com isso — pondera o influenciador, visivelmente emocionado em uma transmissão ao vivo.
Mayk estima que o objeto tinha ao menos 60 metros de comprimento, o suficiente para cobrir toda a casa dele, e afirma que passou em silêncio, sem produzir vento ou calor. As imagens foram registradas com um iPhone 15 que, segundo ele, foi um presente de seguidores.
Do anonimato à ameaça em 48 horas
A repercussão transformou a rotina do criador de conteúdo. Quando publicou os primeiros registros, ele tinha cerca de 40 mil seguidores. Em um dia, o número chegou a 430 mil. Nesta terça-feira (2), já passava de 880 mil. Junto com a fama relâmpago, vieram as hostilidades.
— Não fiz o relato para ficar rico. O tanto de ameaça que estou recebendo, gente me xingando de tudo, xingando minha família... As coisas estão surreais. Tomou uma proporção muito grande — desabafa Mayk, que afirma ter recebido pedidos para tirar os vídeos do ar.
Ele diz manter no sítio cerca de 280 animais resgatados, e justifica não ter deixado a propriedade pelo medo de abandoná-los.
Também pediu que apenas autoridades, como polícia e aviação, procurassem o local, por receio de invasões.
Força Aérea descarta objeto nos radares
A Força Aérea Brasileira (FAB) se pronunciou sobre o caso e negou qualquer detecção.
Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) informou que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea nem reportado por aeroportos locais. O órgão afirmou ainda que o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade.
Sem explicação oficial para as luzes, o registro segue tratado formalmente como OVNI, sigla para objeto voador não identificado. O termo descreve fenômenos cuja origem ainda não foi determinada, sem qualquer relação automática com vida extraterrestre.
Teoria do filme de Spielberg
Poucas horas depois da viralização, o caso ganhou um novo capítulo. Internautas notaram semelhanças entre os vídeos de Mayk e o novo filme de ficção científica de Steven Spielberg, Dia D (no original, Disclosure Day).
As comparações apontam para os sons creditados a extraterrestres no trailer oficial e para o desenho do pôster de divulgação, semelhante às ilustrações que o próprio influenciador fez do objeto que diz ter visto.
A sinopse alimenta a coincidência. A produção acompanha um mundo que entra em pânico após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo pela televisão, com segredos militares expostos e a presença alienígena cada vez mais evidente.
O longa tem estreia prevista para o dia 11 de junho nos cinemas brasileiros, com pré-venda de ingressos a partir desta quinta-feira (4), e elenco encabeçado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson e Wyatt Russell.
Na campanha de divulgação, Spielberg reforçou diversas vezes sua crença na existência de vida fora da Terra. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, veiculada no domingo, foi enfático sobre o tom do projeto.
— Esse não vai ser meu último filme de ficção científica. Mas é, sim, a minha conclusão final de que não estamos sozinhos — declarou o diretor, que assina o roteiro ao lado de David Koepp, parceiro em Jurassic Park.
Onda de aberturas de registros oficiais
O timing favorece o burburinho. A repercussão do caso brasileiro coincide com uma onda de aberturas oficiais nos Estados Unidos. Em 8 de maio, o Pentágono liberou 162 registros desclassificados sobre OVNIs e fenômenos anômalos não identificados (UAPs, na sigla em inglês).
Duas semanas depois, em 22 de maio, o Departamento de Guerra divulgou um segundo lote, com 222 arquivos, que reúnem relatos de orbes verdes, discos e bolas de fogo.
Um dos documentos, com 116 páginas, trata de 209 avistamentos registrados perto de uma instalação militar em Sandia, no Novo México, entre 1948 e 1950. As liberações cumprem ordem do presidente Donald Trump e devem prosseguir em novas remessas nas próximas semanas.
— Chegou a hora de o povo americano ver isso com os próprios olhos — afirmou Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos.
Crentes, céticos e o efeito manada
Enquanto parte do público abraça o relato, outra fatia trata tudo como uma jogada de marketing para o lançamento de Spielberg.
Não há, até o momento, qualquer confirmação oficial sobre a natureza das luzes filmadas por Mayk nem vínculo comprovado entre o caso e a produção.
A onda também passou a contagiar outros perfis. A influenciadora Jess Annelise publicou imagens de luzes no céu e disse ter observado um objeto luminoso perto da divisa entre São Paulo e Paraná, em mais um episódio que alimenta a especulação coletiva.
Entre quem acredita ter visto algo extraordinário e quem aposta em uma propaganda disfarçada, o vídeo de Campo Largo segue rendendo debate nas redes às vésperas da chegada de Dia D aos cinemas.
Por ora, a única certeza é o número de seguidores de Mayk Leão, que não para de subir.