Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1222, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
06 - 10 - 11 - 20 - 21 - 24 - 30
Mês da sorte: Outubro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 3.611,47
- 5 acertos: 1777 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18837 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 67957 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6072, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 022573 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 076376 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 045867 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 071865 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 038828 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3704, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
01 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.714.257,66
- 14 acertos: 678 apostas ganhadoras, R$ 1.899,50
- 13 acertos: 24911 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 314832 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1680551 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO LUIS/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 361, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
10 - 21 - 22 - 31 - 33 - 35
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 66.920,84
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 4.248,94
- 4 acertos + 2 trevos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.677,21
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 992 apostas ganhadoras, R$ 128,49
- 3 acertos + 2 trevos: 1382 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 11539 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 9846 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 94066 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 62.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3015, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 30.424.768,27
- 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 37.037,29
- 4 acertos: 4932 apostas ganhadoras, R$ 841,73
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 7044, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
02 - 05 - 30 - 54 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.023,21
- 3 acertos: 2587 apostas ganhadoras, R$ 115,08
- 2 acertos: 68613 apostas ganhadoras, R$ 4,33
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2400, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
22 - 47 - 51 - 57 - 58 - 64 - 73
Time do coração: YPIRANGA/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 45.225,67
- 5 acertos: 282 apostas ganhadoras, R$ 1.832,85
- 4 acertos: 5718 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 56095 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 13543 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.500.000,00