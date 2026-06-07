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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste sábado

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1222, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

06 - 10 - 11 - 20 - 21 - 24 - 30

Mês da sorte: Outubro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 3.611,47
  • 5 acertos: 1777 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 18837 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 67957 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6072, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 022573 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 076376 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 045867 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 071865 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 038828 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3704, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

01 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.714.257,66
  • 14 acertos: 678 apostas ganhadoras, R$ 1.899,50
  • 13 acertos: 24911 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 314832 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1680551 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO LUIS/MA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 361, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

10 - 21 - 22 - 31 - 33 - 35

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 66.920,84
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 4.248,94
  • 4 acertos + 2 trevos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.677,21
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 992 apostas ganhadoras, R$ 128,49
  • 3 acertos + 2 trevos: 1382 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 11539 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 9846 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 94066 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 62.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3015, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 30.424.768,27
  • 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 37.037,29
  • 4 acertos: 4932 apostas ganhadoras, R$ 841,73

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 7044, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

02 - 05 - 30 - 54 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.023,21
  • 3 acertos: 2587 apostas ganhadoras, R$ 115,08
  • 2 acertos: 68613 apostas ganhadoras, R$ 4,33

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2400, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

22 - 47 - 51 - 57 - 58 - 64 - 73

Time do coração: YPIRANGA/RS

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 45.225,67
  • 5 acertos: 282 apostas ganhadoras, R$ 1.832,85
  • 4 acertos: 5718 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 56095 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 13543 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.500.000,00

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