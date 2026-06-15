Confira os resultados das loterias deste domingo

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1225, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):
04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 25 - 27
Mês da sorte: Agosto
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.810,93
- 5 acertos: 1572 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 17370 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 50254 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6074, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 000958 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 017191 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 033027 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 054065 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 077139 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3710, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.543.585,52
- 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 2.746,34
- 13 acertos: 11536 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 152251 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 934474 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- NOVO GAMA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 363, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):
07 - 12 - 22 - 25 - 36 - 38
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 apostas ganhadoras, R$ 164.891,40
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 65.956,56
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.759,60
- 4 acertos + 2 trevos: 120 apostas ganhadoras, R$ 1.177,79
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1185 apostas ganhadoras, R$ 119,27
- 3 acertos + 2 trevos: 1860 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 13270 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 13011 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 97410 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 64.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3018, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):
05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 49.965,61
- 4 acertos: 3082 apostas ganhadoras, R$ 801,69
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7050, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):
24 - 36 - 61 - 66 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 15.123,58
- 3 acertos: 3672 apostas ganhadoras, R$ 156,89
- 2 acertos: 102950 apostas ganhadoras, R$ 5,59
Acumulado para o próximo concurso: R$ 250.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2403, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):
13 - 16 - 36 - 43 - 51 - 65 - 66
Time do coração: AMERICA/RN
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 33.250,61
- 5 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.439,42
- 4 acertos: 1130 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 10871 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3630 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00