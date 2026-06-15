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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste domingo

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1225, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):

04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 25 - 27

Mês da sorte: Agosto

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.810,93
  • 5 acertos: 1572 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 17370 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 50254 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6074, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 000958 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
  • 2º bilhete: 017191 - valor do prêmio R$ 40.000,00
  • 3º bilhete: 033027 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 054065 - valor do prêmio R$ 20.000,00
  • 5º bilhete: 077139 - valor do prêmio R$ 17.339,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3710, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.543.585,52
  • 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 2.746,34
  • 13 acertos: 11536 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 152251 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 934474 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • NOVO GAMA/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 363, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):

07 - 12 - 22 - 25 - 36 - 38

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 apostas ganhadoras, R$ 164.891,40
  • 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 65.956,56
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.759,60
  • 4 acertos + 2 trevos: 120 apostas ganhadoras, R$ 1.177,79
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1185 apostas ganhadoras, R$ 119,27
  • 3 acertos + 2 trevos: 1860 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 13270 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 13011 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 97410 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 64.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3018, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):

05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 49.965,61
  • 4 acertos: 3082 apostas ganhadoras, R$ 801,69

Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7050, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):

24 - 36 - 61 - 66 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 15.123,58
  • 3 acertos: 3672 apostas ganhadoras, R$ 156,89
  • 2 acertos: 102950 apostas ganhadoras, R$ 5,59

Acumulado para o próximo concurso: R$ 250.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2403, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (14):

13 - 16 - 36 - 43 - 51 - 65 - 66

Time do coração: AMERICA/RN

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 33.250,61
  • 5 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.439,42
  • 4 acertos: 1130 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 10871 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 3630 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

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