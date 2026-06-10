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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1223, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

09 - 13 - 14 - 21 - 22 - 29 - 30

Mês da sorte: Dezembro

Premiação:

  • 7 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 165.347,16
  • 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 3.172,26
  • 5 acertos: 1370 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 18625 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 54651 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3706, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 341.029,77
  • 14 acertos: 687 apostas ganhadoras, R$ 743,46
  • 13 acertos: 18424 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 115840 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 524196 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CURITIBA/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • IBIUNA/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3016, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 26.124,46
  • 4 acertos: 2566 apostas ganhadoras, R$ 671,27

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7046, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

02 - 12 - 37 - 68 - 76

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 13.162,76
  • 3 acertos: 3493 apostas ganhadoras, R$ 143,55
  • 2 acertos: 98929 apostas ganhadoras, R$ 5,06

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2401, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

01 - 08 - 10 - 38 - 40 - 50 - 63

Time do coração: SAMP CORREA/MA

Premiação:

  • 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 34.187.113,80
  • 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 37.190,32
  • 5 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 1.475,80
  • 4 acertos: 5919 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 54296 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 15043 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00

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