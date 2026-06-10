Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1223, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
09 - 13 - 14 - 21 - 22 - 29 - 30
Mês da sorte: Dezembro
Premiação:
- 7 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 165.347,16
- 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 3.172,26
- 5 acertos: 1370 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18625 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 54651 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3706, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 341.029,77
- 14 acertos: 687 apostas ganhadoras, R$ 743,46
- 13 acertos: 18424 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 115840 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 524196 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CURITIBA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- IBIUNA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3016, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 26.124,46
- 4 acertos: 2566 apostas ganhadoras, R$ 671,27
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7046, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
02 - 12 - 37 - 68 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 13.162,76
- 3 acertos: 3493 apostas ganhadoras, R$ 143,55
- 2 acertos: 98929 apostas ganhadoras, R$ 5,06
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2401, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
01 - 08 - 10 - 38 - 40 - 50 - 63
Time do coração: SAMP CORREA/MA
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 34.187.113,80
- 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 37.190,32
- 5 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 1.475,80
- 4 acertos: 5919 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 54296 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 15043 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00