Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1221, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
16 - 17 - 21 - 23 - 27 - 29 - 30
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.245.218,96
- 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.962,17
- 5 acertos: 2130 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 28239 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 87023 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3701, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 1.606,09
- 13 acertos: 10192 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 122729 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 597123 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3014, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 57.298,00
- 4 acertos: 1782 apostas ganhadoras, R$ 1.272,01
Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7041, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
25 - 28 - 49 - 56 - 75
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 7.242,46
- 3 acertos: 5209 apostas ganhadoras, R$ 117,85
- 2 acertos: 127233 apostas ganhadoras, R$ 4,82
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2399, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
02 - 10 - 14 - 33 - 37 - 57 - 62
Time do coração: YPIRANGA/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 41.315,40
- 5 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.400,52
- 4 acertos: 5334 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 50908 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 11978 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00