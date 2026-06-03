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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1221, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

16 - 17 - 21 - 23 - 27 - 29 - 30

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

  • 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.245.218,96
  • 6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.962,17
  • 5 acertos: 2130 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 28239 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 87023 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3701, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 1.606,09
  • 13 acertos: 10192 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 122729 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 597123 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3014, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 57.298,00
  • 4 acertos: 1782 apostas ganhadoras, R$ 1.272,01

Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7041, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

25 - 28 - 49 - 56 - 75

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 7.242,46
  • 3 acertos: 5209 apostas ganhadoras, R$ 117,85
  • 2 acertos: 127233 apostas ganhadoras, R$ 4,82

Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2399, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

02 - 10 - 14 - 33 - 37 - 57 - 62

Time do coração: YPIRANGA/RS

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 41.315,40
  • 5 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.400,52
  • 4 acertos: 5334 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 50908 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 11978 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 34.000.000,00

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