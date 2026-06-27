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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2975, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

07 - 08 - 22 - 25 - 42 - 44

2º sorteio:

16 - 20 - 24 - 34 - 39 - 43

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.684,23
  • 4 acertos: 1102 apostas ganhadoras, R$ 89,07
  • 3 acertos: 18049 apostas ganhadoras, R$ 2,71

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhador
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 5.946,60
  • 4 acertos: 632 apostas ganhadoras, R$ 155,32
  • 3 acertos: 13338 apostas ganhadoras, R$ 3,67

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3720, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.657.052,19
  • 14 acertos: 1103 apostas ganhadoras, R$ 1.144,41
  • 13 acertos: 34950 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 343052 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1641022 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • SALVADOR/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • BRASILIA/DF
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • BARRA DO PIRAI/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • CAMAQUA/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2942, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

02 - 15 - 18 - 20 - 27 - 29 - 35 - 43 - 48 - 51 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.540.248,04
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 62.270,37
  • 18 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 1.810,18
  • 17 acertos: 587 apostas ganhadoras, R$ 265,20
  • 16 acertos: 3509 apostas ganhadoras, R$ 44,36
  • 15 acertos: 14840 apostas ganhadoras, R$ 10,49
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 865, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

coluna 1: 5

coluna 2: 3

coluna 3: 6

coluna 4: 0

coluna 5: 8

coluna 6: 4

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 14.956,02
  • 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 1.335,35
  • 4 acertos: 566 apostas ganhadoras, R$ 75,49
  • 3 acertos: 5.101 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.216.787,14

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