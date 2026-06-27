Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteiosArte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2975, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
07 - 08 - 22 - 25 - 42 - 44
2º sorteio:
16 - 20 - 24 - 34 - 39 - 43
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.684,23
- 4 acertos: 1102 apostas ganhadoras, R$ 89,07
- 3 acertos: 18049 apostas ganhadoras, R$ 2,71
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 5.946,60
- 4 acertos: 632 apostas ganhadoras, R$ 155,32
- 3 acertos: 13338 apostas ganhadoras, R$ 3,67
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3720, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.657.052,19
- 14 acertos: 1103 apostas ganhadoras, R$ 1.144,41
- 13 acertos: 34950 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 343052 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1641022 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- BARRA DO PIRAI/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- CAMAQUA/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2942, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
02 - 15 - 18 - 20 - 27 - 29 - 35 - 43 - 48 - 51 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.540.248,04
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 62.270,37
- 18 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 1.810,18
- 17 acertos: 587 apostas ganhadoras, R$ 265,20
- 16 acertos: 3509 apostas ganhadoras, R$ 44,36
- 15 acertos: 14840 apostas ganhadoras, R$ 10,49
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 865, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
coluna 1: 5
coluna 2: 3
coluna 3: 6
coluna 4: 0
coluna 5: 8
coluna 6: 4
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 14.956,02
- 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 1.335,35
- 4 acertos: 566 apostas ganhadoras, R$ 75,49
- 3 acertos: 5.101 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.216.787,14