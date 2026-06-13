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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2969, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 18 - 21 - 34 - 41 - 42

2º sorteio:

07 - 19 - 24 - 27 - 38 - 50 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 14.920,79
  • 4 acertos: 569 apostas ganhadoras, R$ 149,84
  • 3 acertos: 12245 apostas ganhadoras, R$ 3,48

2º sorteio:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 82.064,34
  • 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.795,97
  • 4 acertos: 904 apostas ganhadoras, R$ 94,31
  • 3 acertos: 14961 apostas ganhadoras, R$ 2,84

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3709, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 574.502,08
  • 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 1.792,56
  • 13 acertos: 9453 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 100816 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 552305 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Vencedores:

  • BELO HORIZONTE/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO JOAO DAS MISSOES/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CURITIBA/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2936, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

00 - 17 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 35 - 47 - 52 - 54 - 57 - 64 - 66 - 76 - 78 - 84 - 85 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 39.015,83
  • 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.177,22
  • 17 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 241,43
  • 16 acertos: 3134 apostas ganhadoras, R$ 38,90
  • 15 acertos: 12059 apostas ganhadoras, R$ 10,11
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7049, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

09 - 14 - 25 - 44 - 67

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 8.865,49
  • 3 acertos: 6164 apostas ganhadoras, R$ 94,51
  • 2 acertos: 144242 apostas ganhadoras, R$ 4,03

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 859, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

coluna 1: 9

coluna 2: 4

coluna 3: 1

coluna 4: 3

coluna 5: 3

coluna 6: 9

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.922,08
  • 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.098,86
  • 4 acertos: 550 apostas ganhadoras, R$ 69,92
  • 3 acertos: 4981 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00

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