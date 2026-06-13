Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2969, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 18 - 21 - 34 - 41 - 42
2º sorteio:
07 - 19 - 24 - 27 - 38 - 50 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 14.920,79
- 4 acertos: 569 apostas ganhadoras, R$ 149,84
- 3 acertos: 12245 apostas ganhadoras, R$ 3,48
2º sorteio:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 82.064,34
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.795,97
- 4 acertos: 904 apostas ganhadoras, R$ 94,31
- 3 acertos: 14961 apostas ganhadoras, R$ 2,84
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3709, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 574.502,08
- 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 1.792,56
- 13 acertos: 9453 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 100816 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 552305 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Vencedores:
- BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO JOAO DAS MISSOES/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CURITIBA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2936, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
00 - 17 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 35 - 47 - 52 - 54 - 57 - 64 - 66 - 76 - 78 - 84 - 85 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 39.015,83
- 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 2.177,22
- 17 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 241,43
- 16 acertos: 3134 apostas ganhadoras, R$ 38,90
- 15 acertos: 12059 apostas ganhadoras, R$ 10,11
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7049, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
09 - 14 - 25 - 44 - 67
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 8.865,49
- 3 acertos: 6164 apostas ganhadoras, R$ 94,51
- 2 acertos: 144242 apostas ganhadoras, R$ 4,03
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 859, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
coluna 1: 9
coluna 2: 4
coluna 3: 1
coluna 4: 3
coluna 5: 3
coluna 6: 9
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.922,08
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.098,86
- 4 acertos: 550 apostas ganhadoras, R$ 69,92
- 3 acertos: 4981 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00