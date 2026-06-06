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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2966, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 16 - 20 - 25 - 31 - 49

2º sorteio:

29 - 34 - 36 - 39 - 42 - 45 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 13.127,95
  • 4 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 118,83
  • 3 acertos: 8647 apostas ganhadoras, R$ 3,47

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.296,42
  • 4 acertos: 551 apostas ganhadoras, R$ 108,91
  • 3 acertos: 9042 apostas ganhadoras, R$ 3,31

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3703, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.714.257,66
  • 14 acertos: 678 apostas ganhadoras, R$ 1.899,50
  • 13 acertos: 24911 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 314832 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1680551 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO LUIS/MA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2933, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

00 - 04 - 09 - 10 - 12 - 19 - 23 - 25 - 27 - 33 - 36 - 37 - 41 - 49 - 61 - 65 - 76 - 81 - 88 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.583,09
  • 18 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.117,08
  • 17 acertos: 410 apostas ganhadoras, R$ 278,83
  • 16 acertos: 2700 apostas ganhadoras, R$ 42,34
  • 15 acertos: 11320 apostas ganhadoras, R$ 10,09
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7043, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

10 - 20 - 21 - 29 - 46

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 19.311.291,98
  • 4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 9.235,38
  • 3 acertos: 7282 apostas ganhadoras, R$ 103,87
  • 2 acertos: 171935 apostas ganhadoras, R$ 4,39

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 856, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

coluna 1: 5

coluna 2: 8

coluna 3: 6

coluna 4: 4

coluna 5: 7

coluna 6: 0

coluna 7: 1

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 11.518,64
  • 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 645,30
  • 4 acertos: 422 apostas ganhadoras, R$ 77,98
  • 3 acertos: 3980 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

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