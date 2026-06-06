Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2966, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 16 - 20 - 25 - 31 - 49
2º sorteio:
29 - 34 - 36 - 39 - 42 - 45 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 13.127,95
- 4 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 118,83
- 3 acertos: 8647 apostas ganhadoras, R$ 3,47
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.296,42
- 4 acertos: 551 apostas ganhadoras, R$ 108,91
- 3 acertos: 9042 apostas ganhadoras, R$ 3,31
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3703, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.714.257,66
- 14 acertos: 678 apostas ganhadoras, R$ 1.899,50
- 13 acertos: 24911 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 314832 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1680551 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO LUIS/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2933, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
00 - 04 - 09 - 10 - 12 - 19 - 23 - 25 - 27 - 33 - 36 - 37 - 41 - 49 - 61 - 65 - 76 - 81 - 88 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.583,09
- 18 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.117,08
- 17 acertos: 410 apostas ganhadoras, R$ 278,83
- 16 acertos: 2700 apostas ganhadoras, R$ 42,34
- 15 acertos: 11320 apostas ganhadoras, R$ 10,09
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7043, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
10 - 20 - 21 - 29 - 46
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 19.311.291,98
- 4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 9.235,38
- 3 acertos: 7282 apostas ganhadoras, R$ 103,87
- 2 acertos: 171935 apostas ganhadoras, R$ 4,39
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 856, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
coluna 1: 5
coluna 2: 8
coluna 3: 6
coluna 4: 4
coluna 5: 7
coluna 6: 0
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 11.518,64
- 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 645,30
- 4 acertos: 422 apostas ganhadoras, R$ 77,98
- 3 acertos: 3980 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00