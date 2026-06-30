Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2976, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 21 - 26 - 31 - 32 - 48
2º sorteio:
06 - 12 - 17 - 18 - 34 - 49
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 11.074,57
- 4 acertos: 830 apostas ganhadoras, R$ 137,24
- 3 acertos: 16.008 apostas ganhadoras, R$ 3,55
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 8.970,41
- 4 acertos: 1.026 apostas ganhadoras, R$ 111,02
- 3 acertos: 19.350 apostas ganhadoras, R$ 2,94
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3722, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.629.360,29
- 14 acertos: 138 apostas ganhadoras, R$ 2.386,00
- 13 acertos: 6542 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 80948 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 434407 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.099.249,20
Lotomania
Resultado do concurso nº 2943, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
03 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 18 - 23 - 29 - 32 - 51 - 64 - 65 - 70 - 78 - 84 - 85 - 87 - 95 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 44.903,80
- 18 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.551,35
- 17 acertos: 352 apostas ganhadoras, R$ 239,18
- 16 acertos: 2045 apostas ganhadoras, R$ 41,17
- 15 acertos: 8344 apostas ganhadoras, R$ 10,09
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7052, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
09 - 55 - 63 - 65 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 12.179,75
- 3 acertos: 1.133 apostas ganhadoras, R$ 143,33
- 2 acertos: 31.294 apostas ganhadoras, R$ 5,18
Acumulado para o próximo concurso: R$ 397.871,60
Super sete
Resultado do concurso nº 866, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
coluna 1: 4
coluna 2: 7
coluna 3: 5
coluna 4: 1
coluna 5: 6
coluna 6: 2
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 15.744,13
- 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 1.451,07
- 4 acertos: 676 apostas ganhadoras, R$ 66,54
- 3 acertos: 6.208 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.332.245,63