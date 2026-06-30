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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2976, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 21 - 26 - 31 - 32 - 48

2º sorteio:

06 - 12 - 17 - 18 - 34 - 49

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 11.074,57
  • 4 acertos: 830 apostas ganhadoras, R$ 137,24
  • 3 acertos: 16.008 apostas ganhadoras, R$ 3,55

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 8.970,41
  • 4 acertos: 1.026 apostas ganhadoras, R$ 111,02
  • 3 acertos: 19.350 apostas ganhadoras, R$ 2,94

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3722, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.629.360,29
  • 14 acertos: 138 apostas ganhadoras, R$ 2.386,00
  • 13 acertos: 6542 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 80948 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 434407 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.099.249,20

Lotomania

Resultado do concurso nº 2943, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

03 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 18 - 23 - 29 - 32 - 51 - 64 - 65 - 70 - 78 - 84 - 85 - 87 - 95 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 44.903,80
  • 18 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.551,35
  • 17 acertos: 352 apostas ganhadoras, R$ 239,18
  • 16 acertos: 2045 apostas ganhadoras, R$ 41,17
  • 15 acertos: 8344 apostas ganhadoras, R$ 10,09
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7052, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

09 - 55 - 63 - 65 - 80

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 12.179,75
  • 3 acertos: 1.133 apostas ganhadoras, R$ 143,33
  • 2 acertos: 31.294 apostas ganhadoras, R$ 5,18

Acumulado para o próximo concurso: R$ 397.871,60

Super sete

Resultado do concurso nº 866, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

coluna 1: 4

coluna 2: 7

coluna 3: 5

coluna 4: 1

coluna 5: 6

coluna 6: 2

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 15.744,13
  • 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 1.451,07
  • 4 acertos: 676 apostas ganhadoras, R$ 66,54
  • 3 acertos: 6.208 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.332.245,63

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