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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2967, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

10 - 15 - 32 - 37 - 48 - 49

2º sorteio:

01 - 09 - 10 - 12 - 15 - 41 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 6.545,48
  • 4 acertos: 547 apostas ganhadoras, R$ 136,75
  • 3 acertos: 10967 apostas ganhadoras, R$ 3,41

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 5.355,39
  • 4 acertos: 680 apostas ganhadoras, R$ 110,00
  • 3 acertos: 12754 apostas ganhadoras, R$ 2,93

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3705, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.178.158,55
  • 14 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 1.279,72
  • 13 acertos: 20499 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 203627 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 994774 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • BREJOLANDIA/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • RIO VERDE/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • IMPERATRIZ/MA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • NITEROI/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2934, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

11 - 12 - 19 - 23 - 27 - 30 - 31 - 41 - 45 - 52 - 54 - 55 - 72 - 83 - 84 - 87 - 89 - 94 - 96 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.756.345,72
  • 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 214.852,42
  • 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 2.238,04
  • 17 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 304,49
  • 16 acertos: 2714 apostas ganhadoras, R$ 49,47
  • 15 acertos: 12252 apostas ganhadoras, R$ 10,96
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 107.426,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7045, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

12 - 13 - 17 - 54 - 71

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 90 apostas ganhadoras, R$ 5.267,81
  • 3 acertos: 5510 apostas ganhadoras, R$ 81,94
  • 2 acertos: 122364 apostas ganhadoras, R$ 3,69

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 857, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

coluna 1: 8

coluna 2: 1

coluna 3: 3

coluna 4: 4

coluna 5: 3

coluna 6: 1

coluna 7: 7

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.840,20
  • 5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 852,06
  • 4 acertos: 570 apostas ganhadoras, R$ 67,26
  • 3 acertos: 5257 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

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