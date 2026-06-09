Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2967, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
10 - 15 - 32 - 37 - 48 - 49
2º sorteio:
01 - 09 - 10 - 12 - 15 - 41 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 6.545,48
- 4 acertos: 547 apostas ganhadoras, R$ 136,75
- 3 acertos: 10967 apostas ganhadoras, R$ 3,41
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 5.355,39
- 4 acertos: 680 apostas ganhadoras, R$ 110,00
- 3 acertos: 12754 apostas ganhadoras, R$ 2,93
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3705, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.178.158,55
- 14 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 1.279,72
- 13 acertos: 20499 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 203627 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 994774 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- BREJOLANDIA/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO VERDE/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- IMPERATRIZ/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- NITEROI/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2934, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
11 - 12 - 19 - 23 - 27 - 30 - 31 - 41 - 45 - 52 - 54 - 55 - 72 - 83 - 84 - 87 - 89 - 94 - 96 - 99
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.756.345,72
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 214.852,42
- 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 2.238,04
- 17 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 304,49
- 16 acertos: 2714 apostas ganhadoras, R$ 49,47
- 15 acertos: 12252 apostas ganhadoras, R$ 10,96
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 107.426,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7045, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
12 - 13 - 17 - 54 - 71
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 90 apostas ganhadoras, R$ 5.267,81
- 3 acertos: 5510 apostas ganhadoras, R$ 81,94
- 2 acertos: 122364 apostas ganhadoras, R$ 3,69
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 857, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
coluna 1: 8
coluna 2: 1
coluna 3: 3
coluna 4: 4
coluna 5: 3
coluna 6: 1
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.840,20
- 5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 852,06
- 4 acertos: 570 apostas ganhadoras, R$ 67,26
- 3 acertos: 5257 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00