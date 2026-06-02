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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2964, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 05 - 11 - 24 - 30 - 41

2º sorteio:

03 - 07 - 26 - 27 - 44 - 49 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 9.426,64
  • 4 acertos: 473 apostas ganhadoras, R$ 136,65
  • 3 acertos: 9970 apostas ganhadoras, R$ 3,24

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 3.393,59
  • 4 acertos: 658 apostas ganhadoras, R$ 98,23
  • 3 acertos: 11650 apostas ganhadoras, R$ 2,77

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3700, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):

01 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.629.360,29
  • 14 acertos: 711 apostas ganhadoras, R$ 1.395,00
  • 13 acertos: 26961 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 289803 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1469737 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CAXIAS DO SUL/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2931, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):

01 - 16 - 30 - 32 - 45 - 49 - 52 - 56 - 60 - 62 - 64 - 71 - 73 - 75 - 78 - 82 - 84 - 86 - 93 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 479.915,49
  • 19 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 17.063,66
  • 18 acertos: 108 apostas ganhadoras, R$ 1.410,68
  • 17 acertos: 612 apostas ganhadoras, R$ 174,26
  • 16 acertos: 3155 apostas ganhadoras, R$ 33,80
  • 15 acertos: 11397 apostas ganhadoras, R$ 9,35
  • 0 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 28.439,45

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7040, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):

05 - 23 - 52 - 56 - 67

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 7.076,80
  • 3 acertos: 6320 apostas ganhadoras, R$ 91,71
  • 2 acertos: 138668 apostas ganhadoras, R$ 4,17

Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 854, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):

coluna 1: 6

coluna 2: 7

coluna 3: 9

coluna 4: 7

coluna 5: 4

coluna 6: 5

coluna 7: 4

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.385,93
  • 4 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 80,95
  • 3 acertos: 4142 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

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