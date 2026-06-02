Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2964, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 05 - 11 - 24 - 30 - 41
2º sorteio:
03 - 07 - 26 - 27 - 44 - 49 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 9.426,64
- 4 acertos: 473 apostas ganhadoras, R$ 136,65
- 3 acertos: 9970 apostas ganhadoras, R$ 3,24
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 3.393,59
- 4 acertos: 658 apostas ganhadoras, R$ 98,23
- 3 acertos: 11650 apostas ganhadoras, R$ 2,77
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3700, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):
01 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.629.360,29
- 14 acertos: 711 apostas ganhadoras, R$ 1.395,00
- 13 acertos: 26961 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 289803 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1469737 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CAXIAS DO SUL/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2931, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):
01 - 16 - 30 - 32 - 45 - 49 - 52 - 56 - 60 - 62 - 64 - 71 - 73 - 75 - 78 - 82 - 84 - 86 - 93 - 96
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 479.915,49
- 19 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 17.063,66
- 18 acertos: 108 apostas ganhadoras, R$ 1.410,68
- 17 acertos: 612 apostas ganhadoras, R$ 174,26
- 16 acertos: 3155 apostas ganhadoras, R$ 33,80
- 15 acertos: 11397 apostas ganhadoras, R$ 9,35
- 0 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 28.439,45
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7040, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):
05 - 23 - 52 - 56 - 67
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 7.076,80
- 3 acertos: 6320 apostas ganhadoras, R$ 91,71
- 2 acertos: 138668 apostas ganhadoras, R$ 4,17
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 854, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):
coluna 1: 6
coluna 2: 7
coluna 3: 9
coluna 4: 7
coluna 5: 4
coluna 6: 5
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.385,93
- 4 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 80,95
- 3 acertos: 4142 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00