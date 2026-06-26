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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1230, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

01 - 02 - 08 - 10 - 17 - 18 - 27

Mês da sorte: Julho

Premiação:

  • 7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 2.084.955,75
  • 6 acertos: 99 apostas ganhadoras, R$ 1.807,39
  • 5 acertos: 2.695 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 30.855 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 94.501 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3719, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.300.038,85
  • 14 acertos: 381 apostas ganhadoras, R$ 1.716,76
  • 13 acertos: 12455 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 135914 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 714638 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • CATAGUASES/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3023, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

22 - 25 - 30 - 31 - 39 - 60

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: Sete apostas ganhadoras, R$ 117.144,19
  • 4 acertos: 807 apostas ganhadoras, R$ 1.674,92

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.523.105,57

Timemania

Resultado do concurso nº 2408, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

08 - 16 - 32 - 36 - 43 - 73 -79

Time do coração: ATLETICO /MG

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 1.844,07
  • 4 acertos: 1.205 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 11.258 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 7.832 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.813.876,96

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