Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteiosArte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1230, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
01 - 02 - 08 - 10 - 17 - 18 - 27
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 2.084.955,75
- 6 acertos: 99 apostas ganhadoras, R$ 1.807,39
- 5 acertos: 2.695 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 30.855 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 94.501 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3719, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.300.038,85
- 14 acertos: 381 apostas ganhadoras, R$ 1.716,76
- 13 acertos: 12455 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 135914 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 714638 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- CATAGUASES/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3023, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
22 - 25 - 30 - 31 - 39 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: Sete apostas ganhadoras, R$ 117.144,19
- 4 acertos: 807 apostas ganhadoras, R$ 1.674,92
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.523.105,57
Timemania
Resultado do concurso nº 2408, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
08 - 16 - 32 - 36 - 43 - 73 -79
Time do coração: ATLETICO /MG
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 1.844,07
- 4 acertos: 1.205 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 11.258 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7.832 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.813.876,96