Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1224, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
02 - 07 - 15 - 16 - 22 - 27 - 28
Mês da sorte: Dezembro
Premiação:
- 7 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 165.347,16
- 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 3.172,26
- 5 acertos: 1370 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18625 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 54651 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3708, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 996.700,16
- 14 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 2.374,84
- 13 acertos: 6932 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 85742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 472476 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- GOIAS/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3017, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 31.988,67
- 4 acertos: 2575 apostas ganhadoras, R$ 737,17
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7048, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
09 - 25 - 34 - 56 - 70
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 9.073,10
- 3 acertos: 4985 apostas ganhadoras, R$ 110,93
- 2 acertos: 124494 apostas ganhadoras, R$ 4,44
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2402, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
38 - 42 - 43 - 63 - 72 - 77 - 78
Time do coração: SAMP CORREA/MA
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 34.187.113,80
- 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 37.190,32
- 5 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 1.475,80
- 4 acertos: 5919 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 54296 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 15043 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00