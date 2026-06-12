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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1224, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

02 - 07 - 15 - 16 - 22 - 27 - 28

Mês da sorte: Dezembro

Premiação:

  • 7 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 165.347,16
  • 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 3.172,26
  • 5 acertos: 1370 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 18625 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 54651 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3708, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 996.700,16
  • 14 acertos: 176 apostas ganhadoras, R$ 2.374,84
  • 13 acertos: 6932 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 85742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 472476 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • GOIAS/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3017, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 31.988,67
  • 4 acertos: 2575 apostas ganhadoras, R$ 737,17

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7048, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

09 - 25 - 34 - 56 - 70

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 9.073,10
  • 3 acertos: 4985 apostas ganhadoras, R$ 110,93
  • 2 acertos: 124494 apostas ganhadoras, R$ 4,44

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2402, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

38 - 42 - 43 - 63 - 72 - 77 - 78

Time do coração: SAMP CORREA/MA

Premiação:

  • 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 34.187.113,80
  • 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 37.190,32
  • 5 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 1.475,80
  • 4 acertos: 5919 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 54296 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 15043 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00

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