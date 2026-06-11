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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2968, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

15 - 21 - 41 - 44 - 45 - 46

2º sorteio:

02 - 07 - 09 - 14 - 28 - 39 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 6.642,37
  • 4 acertos: 615 apostas ganhadoras, R$ 123,43
  • 3 acertos: 10444 apostas ganhadoras, R$ 3,63

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 3.516,55
  • 4 acertos: 781 apostas ganhadoras, R$ 97,19
  • 3 acertos: 13221 apostas ganhadoras, R$ 2,87

Federal

Resultado do concurso nº 6073, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 024807 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 062218 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 087702 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 074099 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 008362 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3707, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 722.439,68
  • 14 acertos: 346 apostas ganhadoras, R$ 1.250,86
  • 13 acertos: 11705 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 123488 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 620077 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BRASILIA/DF
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2935, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

06 - 09 - 15 - 18 - 29 - 36 - 40 - 51 - 54 - 60 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 88 - 89 - 90 - 97 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 167.895,21
  • 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 1.873,83
  • 17 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 245,17
  • 16 acertos: 2457 apostas ganhadoras, R$ 42,70
  • 15 acertos: 10825 apostas ganhadoras, R$ 9,69
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 362, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

04 - 13 - 28 - 31 - 40 - 47

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 apostas ganhadoras, R$ 170.738,30
  • 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 68.295,32
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 6.829,53
  • 4 acertos + 2 trevos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.184,28
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1132 apostas ganhadoras, R$ 129,28
  • 3 acertos + 2 trevos: 1341 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 11471 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 11138 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 90786 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 63.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7047, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

06 - 11 - 26 - 50 - 61

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 10.729,20
  • 3 acertos: 4804 apostas ganhadoras, R$ 112,73
  • 2 acertos: 115486 apostas ganhadoras, R$ 4,68

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 858, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

coluna 1: 2

coluna 2: 3

coluna 3: 4

coluna 4: 0

coluna 5: 6

coluna 6: 2

coluna 7: 6

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 25.746,49
  • 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 1.268,29
  • 4 acertos: 585 apostas ganhadoras, R$ 62,87
  • 3 acertos: 4975 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00

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