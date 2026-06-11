Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2968, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
15 - 21 - 41 - 44 - 45 - 46
2º sorteio:
02 - 07 - 09 - 14 - 28 - 39 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 6.642,37
- 4 acertos: 615 apostas ganhadoras, R$ 123,43
- 3 acertos: 10444 apostas ganhadoras, R$ 3,63
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 3.516,55
- 4 acertos: 781 apostas ganhadoras, R$ 97,19
- 3 acertos: 13221 apostas ganhadoras, R$ 2,87
Federal
Resultado do concurso nº 6073, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 024807 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 062218 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 087702 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 074099 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 008362 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3707, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 722.439,68
- 14 acertos: 346 apostas ganhadoras, R$ 1.250,86
- 13 acertos: 11705 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 123488 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 620077 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2935, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
06 - 09 - 15 - 18 - 29 - 36 - 40 - 51 - 54 - 60 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 88 - 89 - 90 - 97 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 167.895,21
- 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 1.873,83
- 17 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 245,17
- 16 acertos: 2457 apostas ganhadoras, R$ 42,70
- 15 acertos: 10825 apostas ganhadoras, R$ 9,69
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 362, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
04 - 13 - 28 - 31 - 40 - 47
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 apostas ganhadoras, R$ 170.738,30
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 68.295,32
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 6.829,53
- 4 acertos + 2 trevos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.184,28
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1132 apostas ganhadoras, R$ 129,28
- 3 acertos + 2 trevos: 1341 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 11471 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 11138 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 90786 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 63.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7047, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
06 - 11 - 26 - 50 - 61
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 10.729,20
- 3 acertos: 4804 apostas ganhadoras, R$ 112,73
- 2 acertos: 115486 apostas ganhadoras, R$ 4,68
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 858, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
coluna 1: 2
coluna 2: 3
coluna 3: 4
coluna 4: 0
coluna 5: 6
coluna 6: 2
coluna 7: 6
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 25.746,49
- 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 1.268,29
- 4 acertos: 585 apostas ganhadoras, R$ 62,87
- 3 acertos: 4975 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00