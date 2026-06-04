Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2965, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
07 - 08 - 21 - 40 - 42 - 47
2º sorteio:
02 - 09 - 17 - 34 - 37 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.275,27
- 4 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 114,24
- 3 acertos: 9533 apostas ganhadoras, R$ 3,33
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.041,65
- 4 acertos: 607 apostas ganhadoras, R$ 104,64
- 3 acertos: 10843 apostas ganhadoras, R$ 2,92
Federal
Resultado do concurso nº 6071, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 019140 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 057814 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 072380 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 048664 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 005144 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3702, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
02 - 03 - 05 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 297 apostas ganhadoras, R$ 2.020,27
- 13 acertos: 11946 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 161199 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 917654 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2932, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
00 - 01 - 05 - 12 - 14 - 21 - 27 - 33 - 47 - 55 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 77 - 82 - 91
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 41.220,07
- 18 acertos: 103 apostas ganhadoras, R$ 1.429,26
- 17 acertos: 784 apostas ganhadoras, R$ 131,44
- 16 acertos: 4165 apostas ganhadoras, R$ 24,74
- 15 acertos: 14599 apostas ganhadoras, R$ 7,05
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 360, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
04 - 07 - 15 - 20 - 23 - 34
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 82.320,56
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas ganhadoras, R$ 4.390,43
- 4 acertos + 2 trevos: 96 apostas ganhadoras, R$ 1.225,00
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 989 apostas ganhadoras, R$ 118,90
- 3 acertos + 2 trevos: 1718 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 11167 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 12823 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 82042 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 61.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7042, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
10 - 13 - 25 - 36 - 60
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 6.354,06
- 3 acertos: 7334 apostas ganhadoras, R$ 83,33
- 2 acertos: 157696 apostas ganhadoras, R$ 3,87
Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 855, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
coluna 1: 4
coluna 2: 3
coluna 3: 8
coluna 4: 5
coluna 5: 3
coluna 6: 6
coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 938,81
- 4 acertos: 534 apostas ganhadoras, R$ 61,53
- 3 acertos: 4339 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00