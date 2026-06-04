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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2965, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

07 - 08 - 21 - 40 - 42 - 47

2º sorteio:

02 - 09 - 17 - 34 - 37 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.275,27
  • 4 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 114,24
  • 3 acertos: 9533 apostas ganhadoras, R$ 3,33

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.041,65
  • 4 acertos: 607 apostas ganhadoras, R$ 104,64
  • 3 acertos: 10843 apostas ganhadoras, R$ 2,92

Federal

Resultado do concurso nº 6071, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 019140 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 057814 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 072380 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 048664 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 005144 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3702, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

02 - 03 - 05 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 297 apostas ganhadoras, R$ 2.020,27
  • 13 acertos: 11946 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 161199 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 917654 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2932, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

00 - 01 - 05 - 12 - 14 - 21 - 27 - 33 - 47 - 55 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 77 - 82 - 91

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 41.220,07
  • 18 acertos: 103 apostas ganhadoras, R$ 1.429,26
  • 17 acertos: 784 apostas ganhadoras, R$ 131,44
  • 16 acertos: 4165 apostas ganhadoras, R$ 24,74
  • 15 acertos: 14599 apostas ganhadoras, R$ 7,05
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 360, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

04 - 07 - 15 - 20 - 23 - 34

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 82.320,56
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas ganhadoras, R$ 4.390,43
  • 4 acertos + 2 trevos: 96 apostas ganhadoras, R$ 1.225,00
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 989 apostas ganhadoras, R$ 118,90
  • 3 acertos + 2 trevos: 1718 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 11167 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 12823 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 82042 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 61.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7042, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

10 - 13 - 25 - 36 - 60

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 6.354,06
  • 3 acertos: 7334 apostas ganhadoras, R$ 83,33
  • 2 acertos: 157696 apostas ganhadoras, R$ 3,87

Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 855, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

coluna 1: 4

coluna 2: 3

coluna 3: 8

coluna 4: 5

coluna 5: 3

coluna 6: 6

coluna 7: 0

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 938,81
  • 4 acertos: 534 apostas ganhadoras, R$ 61,53
  • 3 acertos: 4339 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

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