Confira 8 séries parecidas com "Off Campus" para maratonar no feriadão

Quem terminou de assistir Off Campus (Amores Improváveis, em português), um das séries do momento, pode ter que lidar com um sentimento incômodo: a falta da Hannah, da Allie e dos jogadores de hóquei mais queridos da Universidade Briar.
Desde sua estreia, a adaptação dos livros de Elle Kennedy se tornou um fenômeno no subgênero "romance universitário". A segunda temporada já está confirmada para 2027, porém, enquanto ela não está disponível, outras produções focadas em casais que trocam farpas antes de sorrisos, ou no hóquei, podem ajudar a matar a saudade.
Por isso, é hora de separar a pipoca, se acomodar e dar o play. Abaixo, confira séries parecidas com Off Campus para maratonar:
1. A Vida Sexual das Universitárias (2021)
Criada em 2021, série estadunidense A Vida Sexual das Universitárias (The Sex Lives Of College Girls, em inglês) conta com três temporadas disponíveis (veja o trailer da primeira temporada acima).
A produção foca nas estudantes Kimberly, Bela, Leighton e Whitney que, ao ingressarem na Universidade Essex, passam a dividir o mesmo dormitório. Cada uma das protagonistas lida com os próprios dilemas enquanto estreita seus laços de amizade com as outras colegas de quarto.
- Onde assistir: HBO Max, Amazon Prime Video ou Apple TV
- Classificação indicativa: +16 anos
- Elenco: Reneé Rapp, Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Alyah Chanelle Scott, Gavin Leatherwood, Mekki Leeper e outros atores
2. Beleza Verdadeira (2020)
O dorama Beleza Verdadeira (True Beauty, em inglês) estreou em 2020 e possuí apenas uma temporada, com 16 episódios. A produção acompanha a vida da estudante Lim Ju-kyung, que sofre bullying na escola devido a sua aparência.
A vida de Lim Ju-kyung, no entanto, muda quando ela aprende a se maquiar e troca de colégio, sempre temerosa que alguém descubra como ela é sem os produtos que aplica no rosto. A situação fica ainda mais complicada quando ela se vê em meio a um triângulo amoroso com seus colegas, Lee Su-ho e Han Seo-jun.
- Onde assistir: Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video, Rakuten Viki
- Classificação indicativa: +14 anos
- Elenco: Moon Ga-young, Hwang In-youp, Cha Eun-Woo, Kim Hye-yoon e outros atores
3. Com carinho, Kitty (2023)
Com ares de dorama, Com Carinho, Kitty (Xo, Kitty, em inglês) se passa no mesmo universo dos filmes da saga Para Todos os Garotos Que Já Amei, baseada na obra homônima de Jenny Han. O spin-off da Netflix estreou em 2023 e já possui três temporadas.
A protagonista da série é a irmã mais nova de Lara Jean, Kitty Song Covey. Na série, Kitty deixa os Estados Unidos e vai para a Coréia do Sul estudar na mesma universidade que sua mãe frequentou e ficar mais próxima de Dae, seu namorado. No entanto, ao longo dos meses, a protagonista enfrenta novos desafios no país, como a descoberta de sua sexualidade e novas paixões.
- Onde assistir: Netflix
- Classificação indicativa: +12 anos
- Elenco: Anna Cathcart, Sang Heon Lee, Choi Min-yeong, Gia Kim, Sasha Bashin e outros atores
4. Rivalidade Ardente (2025)
Para os fãs de romance com uma pitada de hóquei, a primeira temporada da série Rivalidade Ardente (Heated Rivarly, em inglês) está disponível com seis episódios. Baseada nos livros de Rachel Reid e criada por Jacob Tierney, a produção canadense estreou no final de 2025 e se tornou um fenômeno nas redes sociais.
Rivalidade Ardente conta a história dos jogadores de hóquei Shane Hollander e Ilya Rozanov, que mantém uma relação amorosa. No gelo, os jogadores pertencem a times rivais e trocam farpas a todo momento. Já longe dos olhos do público, os dois são um casal.
- Onde assistir: HBO Max
- Classificação indicativa: +18 anos
- Elenco: Hudson Williams, Connor Storrie, François Arnaud, Sophie Nélisse, Christina Chang e outros atores
5. Hearthbreak High (2022)
A série de comédia australiana Hearthbreak High: Onde Tudo Acontece é um reboot da produção de 1994. A série, que encerrou na sua terceira temporada, acompanha os alunos do Colégio Hartley após a protagonista, Amerie, expor um mapa no pátio da escola detalhando a vida sexual e romântica de todos os alunos.
Como punição pelo ato, Amerie e seus colegas são obrigados a frequentar um programa de educação sexual. A partir de então, os alunos devem lidar com as próprias inseguranças e vulnerabilidades que mudam suas percepções sobre si mesmos e suas vidas no colegial.
- Onde assistir: Netflix
- Classificação indicativa: +14 anos
- Elenco: Ayesha Madon, Josh Heuston, Thomas Weatherall, Chloé Hayden, Asher Yasbincek e outros atores
6. Hearthstopper (2022)
Baseada nos quadrinhos escritos por Alice Oseman, a série Hearthstopper acompanha a vida do estudante Charlie Spring e seus amigos no colégio Truham Grammar. Charles sofreu bullying de seus colegas desde que sua sexualidade foi descoberta, mas o cenário muda com a chegada de um novo aluno chamado Nick Nelson.
Ao longo do ano letivo, Chrlie e Nick se tornam amigos e, mais tarde, se apaixonam um pelo outro. A trama da série foca no autodescobrimento dos dois, abordando também temas como saúde mental e amadurecimento ao retratar experiências da juventude LGBTQIA+.
Hearthstopper já possui três temporadas, com oito episódios cada (veja o trailer da primeira temporada acima). Além disso, um filme, Hearthstopper Para Sempre, está previsto para estrear no dia 17 de julho de 2026.
- Onde assistir: Netflix
- Classificação indicativa: +12 anos
- Elenco: Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney, William Gao, Kizzy Edgell, Corinna Brown, Tobie Donovan e outros atores
7. Maxton Hall (2024)
A série alemã Maxton Hall: O Mundo Entre Nós é baseada no livro Save Me, da autora Mona Kasten e se consolidou como um dos maiores fenômenos do Prime Video desde sua estreia em 2024. A série já conta com duas temporadas, cada uma com seis episódios.
A história se passa na escola de elite Maxton Hall e acompanha Ruby Bell, uma estudante bolsista focada em entrar na universidade, e James Beaufort, o herdeiro de uma das famílias mais influentes da região. A relação dos dois começa imersa em rivalidade, mas, depois das farpas trocadas, evolui para um romance.
- Onde assistir: Amazon Prime Video
- Classificação indicativa: +16 anos
- Elenco: Damian Hardung, Sonja Weiber, Harriet Herbig-Matten, Frederic Balonier, Justus Riesner e outros atores
8. Sex Education (2019)
Sex Education estreou em 2019 e se consolidou como um fenômero da Netfix. A produção conta com quatro temporadas completas, com oito episódios cada. A série mergulha na vida de Otis Milburn, cuja mãe é uma terapeuta sexual.
Graças ao conhecimento que adquiriu observando o trabalho da mãe, Otis, junto com sua colega Maevey Wiley, cria uma "clínica" na escola Moordale para ajudar os alunos com suas dúvidas e inseguranças sobre sexualidade. A inciativa rapidamente sai do controle de seus fundadores, gerando um novos desafios para os estudantes da Moordale.
- Onde assistir: Netflix
- Classificação indicativa: +16 anos
- Elenco: Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Tanya Reynolds, Gillian Anderson, Connor Swindells, Aimee Lou Wood e outros atores
*Produção: Laura Bender