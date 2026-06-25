Conheça o chá que ajuda na prevenção do envelhecimento da pele

Em meio a avanços de procedimentos estéticos, uma alternativa simples e natural se destaca por ajudar a prevenir o envelhecimento da pele: o chá branco. A bebida é feita a partir de brotos e folhas ainda jovens da planta Camellia sinensis.
Essa mesma espécie dá origem também aos chás preto, verde e oolong. A diferença está no nível de oxidação das folhas.
— O chá branco passa por um processo mínimo (porque é colhido mais cedo) e não sofre fermentação. Por isso, ele consegue preservar a alta concentração de catequinas. São elas que dão essa ação antioxidante da planta — detalha a nutricionista, biomédica, esteticista e cosmetóloga Juliana Gonçalves.
Quais são os benefícios do chá branco?
O chá branco é rico em substâncias da classe dos polifenóis. Especialista em fitoterapia clínica, a farmacêutica Jeane Nogueira explica:
— Os polifenóis têm uma ação como antioxidante. Então, se ele tem uma ação antioxidante, evita o envelhecimento celular. Com isso, ele melhora também a saúde da pele.
Ela acrescenta ainda a ação anti-inflamatória do chá, que pode ajudar a evitar acnes.
A nutricionista Juliana complementa:
— Também preserva colágeno e elastina, que são estruturas bem importantes para firmeza e para elasticidade da pele. Ele atua na proteção do nosso fibroblasto, que é o tecido conjuntivo que produz esse colágeno.
Como consumir?
- O preparo se dá por infusão: a dica é adicionar uma colher de chá — preferencialmente in natura — em uma xícara ou caneca de água pré-fervente.
- Na sequência, tampa-se o recipiente e deixa-se o processo acontecer por alguns minutos.
- Feita a infusão, a planta deve ser retirada.
Jeane ressalta que, por dia, o consumo não deve ultrapassar um litro. Por conta da cafeína presente no chá branco, a ingestão deve ser feita preferencialmente pela manhã ou pela tarde. A bebida não deve ser guardada para dias posteriores.
A especialista ainda orienta que se evite tomar o mesmo tipo de chá por mais de um mês: o melhor, pontua, é variar, buscando outras plantas que tenham benefícios parecidos.
E ela alerta:
— Não significa que, por ser natural, não faz mal. Por isso, é muito importante procurar informações seguras. Hoje, muitos profissionais da nutrição, da farmácia, da medicina, da fisioterapia, da biomedicina, da enfermagem trabalham com plantas medicinais, com fitoterapia.
O chá também pode ser consumido gelado, pois mantém as propriedades. Uma das dicas é fazer um suchá, isto é, misturar o chá com o suco de alguma fruta.
"Ele não faz milagre"
As especialistas ressaltam que o chá branco, sozinho, não é capaz de dar conta da saúde da pele. Hidratação, proteção solar e outros hábitos são essenciais.
As pessoas acham que só tomar chá branco faz milagre. Não, ele não faz milagre. Ele vai auxiliar, mas temos de potencializar esses efeitos associando a outros fatores: alimentação, hidratação, sono, atividade física, cuidado tópico também é muito importante e procedimentos estéticos também vão ajudar nesse sentido
JULIANA GONÇALVES
Nutricionista, biomédica, esteticista e cosmetóloga
Os fitoterápicos, como pontua Jeane, são integrativos e complementares ao estilo de vida.
Alimentos que ajudam na saúde da pele
Acima de tudo, a saúde da pele exige água. Alguns alimentos também são aliados no cuidado.
- Proteínas ajudam na síntese de colágeno, melhorando firmeza, elasticidade e hidratação da pele
- Uva, mirtilo, morango, framboesa, cacau, jabuticaba, açaí e amendoim são fontes de resveratrol, antioxidante que protege as células da pele
- Laranja, limão, acerola, goiaba, pimentão e morango fornecem vitamina C, antioxidante considerado essencial para a síntese de colágeno
- Oleaginosas como castanha, amêndoa e semente de girassol são fontes de vitamina E, antioxidante que ajuda a proteger a barreira cutânea e contribui para a manutenção da hidratação
- Cenoura, manga, abóbora e mamão são ricos em carotenoides, precursores de vitamina A, nutriente que participa da renovação celular e da manutenção da integridade da pele, ajudando a prevenir o ressecamento
Entre os chás, a farmacêutica Jeane indica camomila, que pode auxiliar no controle da ansiedade e, assim, reduzir estresse, fator que influencia no envelhecimento. Centella asiática, hibisco e cavalinha também são boas opções no cuidado com a pele.
Quando a busca é diretamente por colágeno, são fontes naturais ricas nessa substância: tutano, peixe e pés de galinha.