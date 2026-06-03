Carolina Dieckmmann revela que está internada por infecção grave no rim

"Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação, eficiência e comprometimento. Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente, ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos, HOJE. Um beijo, se cuidem, e agradeçam.... Sempre. Deus é bom o tempo todo", escreveu ela.