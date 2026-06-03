Carolina Dieckmmann revela que está internada por infecção grave no rim

A atriz Carolina Dieckmmann contou nesta quarta-feira (3) que está internada há quatro dias após ser diagnosticada com uma infecção avançada no rim esquerdo. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a atriz explicou que iniciou o tratamento com antibióticos na veia e, por isso, segue em observação médica.
— Eu estou há quatro dias no hospital internada porque eu descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava, enfim, avançada — contou no Instagram.
Segundo a atriz, o problema de saúde foi descoberto pouco antes de uma viagem. Carolina acredita que o diagnóstico precoce evitou um possível agravamento, já que a infecção poderia ter se espalhado durante as férias. Ela ainda não recebeu previsão de alta médica.
— Graças a Deus, eu vim ao hospital, descobri e não entrei no avião — afirmou.
No vídeo, a artista agradeceu o apoio dos fãs e aproveitou a legenda para refletir sobre a importância de valorizar a vida e o bem-estar.
"Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação, eficiência e comprometimento. Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente, ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos, HOJE. Um beijo, se cuidem, e agradeçam.... Sempre. Deus é bom o tempo todo", escreveu ela.