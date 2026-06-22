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Alimentação saudável

Confira 5 receitas ricas em proteína vegetal para ampliar o cardápio da semana

Pratos com tofu, lentilha, grão-de-bico e proteína de soja oferecem nutrientes essenciais para a nossa saúde

Portal EdiCase

Portal EdiCase

Reprodução/hlphoto / Shutterstock
Ensopado de berinjela com grão-de-bico.

A busca por uma alimentação mais equilibrada tem impulsionado o consumo de ingredientes de origem vegetal, especialmente aqueles ricos em proteínas, como tofu, lentilha, grão-de-bico e proteína de soja.

Esses alimentos fornecem nutrientes essenciais para a saúde e podem ser uma boa aposta para receitas práticas no dia a dia. Por isso, separamos cinco receitas ricas em proteína vegetal para ampliar a variedade do seu cardápio. Confira: 

1. Ensopado de berinjela com grão-de-bico

Ingredientes

  • Duas berinjelas cortadas em rodelas grossas
  • Duas xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • Uma cebola picada
  • Quatro dentes de alho picados
  • Duas xícaras de chá de molho de tomate caseiro
  • Duas tomates maduros picados
  • Uma colher de sopa de extrato de tomate
  • Um pimentão vermelho cortado em tiras
  • Uma colher de chá de páprica defumada
  • Uma colher de chá de cominho em pó
  • Meia colher de chá de cúrcuma
  • Meia colher de chá de canela
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Meia xícara de chá de água
  • Hortelã e salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as rodelas de berinjela com sal e deixe descansar por cerca de 20 minutos. Em seguida, enxugue com papel-toalha e grelhe em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite, em fogo médio, até dourarem dos dois lados. 

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais um minuto. Adicione o pimentão, os tomates, o extrato de tomate, a páprica, o cominho, a cúrcuma e a canela. Refogue por cerca de cinco minutos.

Junte o molho de tomate, a água e cozinhe até formar um molho encorpado. Acrescente o grão-de-bico e misture com delicadeza. Disponha as rodelas de berinjela sobre o molho, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos. Finalize com folhas de hortelã e salsinha. 

2. Rocambole de proteína de soja

Ingredientes

Massa

  • Duas xícaras de chá de proteína de soja texturizada miúda
  • Uma xícara de chá de água quente
  • Uma cebola descascada e picada
  • Dois dentes de alho descascados e picados
  • Meia xícara de chá de farinha de aveia
  • Duas colheres de sopa de linhaça dourada triturada
  • Seis colheres de sopa de água
  • Duas colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Uma colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio e montagem

  • Uma cenoura descascada e ralada
  • Uma xícara de chá de espinafre picado
  • Meia xícara de chá de milho-verde escorrido
  • Uma colher de sopa de azeite de oliva
  • Duas colheres de sopa de molho de tomate
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a linhaça dourada com seis colheres de sopa de água e deixe descansar até formar um gel. Enquanto isso, hidrate a proteína de soja em uma xícara de chá de água quente por 15 minutos. Escorra bem e aperte para retirar o excesso de líquido. Em um recipiente, coloque a proteína de soja hidratada, a cebola, o alho, a farinha de aveia, o gel de linhaça, o cheiro-verde, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa firme e homogênea. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cenoura, o espinafre e o milho-verde por três minutos. Desligue o fogo e reserve. Sobre uma folha de papel-manteiga, abra a massa em formato retangular com aproximadamente 1 centímetro de espessura. Distribua o recheio sobre a superfície e, com a ajuda do papel, enrole formando um rocambole. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva, pincele com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Retire do forno e espere alguns minutos para firmar. Sirva em seguida.

3. Chili de feijão-preto

Ingredientes

  • Duas xícaras de chá de feijão-preto cozido
  • Uma cebola descascada e picada
  • Dois dentes de alho descascados e picados
  • Um tomate sem sementes e picado
  • meio pimentão-vermelho sem sementes e picado
  • Uma colher de sopa de molho de tomate
  • Uma colher de chá de páprica defumada
  • Uma colher de chá de cominho em pó
  • Uma colher de sopa de azeite de oliva
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o tomate, o pimentão e o molho de tomate e cozinhe por cinco minutos. Acrescente a páprica defumada, o cominho, o feijão-preto, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

4. Escondidinho de tofu

Reprodução/hlphoto / Shutterstock
Escondidinho de tofu.

Ingredientes

Purê de batata

  • Um quilo de batata descascada e cortada em pedaços
  • Três colheres de sopa de azeite de oliva
  • Meia xícara de chá de bebida vegetal sem açúcar
  • Um colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Recheio

  • 400 gramas de tofu firme amassado
  • Uma cebola descascada e picada
  • Dois dentes de alho descascados e picados
  • Uma cenoura descascada e ralada
  • Um tomate sem sementes e picado
  • Meia xícara de chá de ervilha fresca
  • Duas colheres de sopa de molho de tomate
  • Duas colheres de sopa de azeite de oliva
  • Uma colher de chá de páprica defumada
  • Meia colher de chá de cúrcuma em pó
  • Duas colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

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Modo de preparo

Purê

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe as batatas em água com um pouco de sal até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e amasse ainda quentes até formar um purê liso. Adicione o azeite de oliva, a bebida vegetal e a pimenta-do-reino, misturando até obter uma textura cremosa. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a cenoura e o tomate e cozinhe até murcharem. Junte o tofu, a páprica defumada, a cúrcuma, o molho de tomate e a ervilha e misture para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde.

Em um refratário untado com azeite de oliva, espalhe todo o recheio de tofu no fundo e cubra com o purê de batatas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a superfície ficar levemente dourada. Sirva ainda quente.

5. Lentilha com alho-poró

Ingredientes

  • Uma xícara de chá de lentilha
  • Um alho-poró fatiado
  • Uma cebola descascada e picada
  • Dois dentes de alho descascados e picados
  • Duas colheres de sopa de azeite de oliva
  • Quatro xícaras de chá de caldo de legumes quente
  • Meia xícara de chá de creme de leite vegetal
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a lentilha e disponha em uma panela. Cubra com o caldo de legumes quente e cozinhe, em fogo médio, por 25 minutos, mexendo ocasionalmente, até os grãos ficarem macios, mas sem desmanchar. 

Enquanto isso, em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e o alho-poró e refogue por cinco minutos, mexendo até que os ingredientes estejam macios.

Quando a lentilha estiver cozida e ainda com um pouco de caldo, junte o refogado de alho-poró à panela. Misture e cozinhe por mais cinco minutos para incorporar os sabores. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Mexa até ficar homogêneo para finalizar.

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