Confira 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta

Manter uma alimentação equilibrada pode ser mais fácil do que parece. Com ingredientes simples e ricos em proteínas magras, é possível preparar refeições saudáveis, saborosas e práticas para o dia a dia.
Além de favorecerem a manutenção da massa muscular, as proteínas promovem maior saciedade e contribuem para o bom funcionamento do organismo.
Quando combinadas com legumes, verduras e temperos naturais, elas ajudam a compor refeições completas, leves e adequadas para diferentes momentos da rotina.
A seguir, confira cinco receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta:
1. Omelete de espinafre com cogumelo
Ingredientes
- Quatro ovos
- Uma xícara de chá de espinafre picado
- Uma xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- Uma colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo por cerca de três minutos. Acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Reserve.
Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a mistura.
Quando começar a firmar, distribua o refogado de espinafre e cogumelos. Dobre a omelete ao meio e cozinhe até o interior ficar firme. Finalize com cebolinha e sirva.
2. Tilápia assada com ervas
Ingredientes
- Dois filés de tilápia
- Suco de meio limão
- Dois dentes de alho picados
- Uma colher de sopa de azeite
- Uma colher de chá de alecrim picado
- Uma colher de chá de tomilho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com suco de limão, alho, azeite, alecrim, tomilho, sal e pimenta-do-reino.
Disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o peixe ficar macio e levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Ensopado de grão-de-bico com tomate
Ingredientes
- Duas xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- Uma cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Dois tomates maduros picados
- Duas colheres de sopa de extrato de tomate
- Uma colher de sopa de azeite
- Uma colher de chá de páprica defumada
- Uma colher de chá de cúrcuma
- Meia colher de chá de cominho em pó
- Meia xícara de chá de caldo de legumes caseiro
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais um minuto.
Adicione os tomates e refogue até começarem a desmanchar. Junte o extrato de tomate, a páprica, a cúrcuma e o cominho e misture bem.
Acrescente o grão-de-bico e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho engrossar levemente. Finalize com salsa picada e sirva.
4. Carne moída com legumes
Ingredientes
- 500 g de patinho moído
- Uma cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Meio alho-poró cortado em rodelas
- Um pimentão vermelho cortado em cubos
- Uma cenoura cortada em cubos
- Dois tomates sem sementes e cortados em cubos
- Duas colheres de sopa de azeite
- Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o alho-poró e a cenoura e cozinhe por cerca de três minutos.
Adicione o patinho moído e mexa até perder a cor rosada e dourar. Junte o pimentão e o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e cozinhe por aproximadamente oito minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios e o líquido reduzir. Sirva em seguida.
5. Frango desfiado com abobrinha
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- Duas abobrinhas cortadas em cubos
- Uma cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Dois tomates sem sementes e picados
- Duas colheres de sopa de azeite
- Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por um minuto.
Adicione o tomate e refogue até começar a desmanchar. Junte a abobrinha e cozinhe por cerca de cinco minutos, mexendo de vez em quando, até ficar levemente macia.
Acrescente o frango desfiado, tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais três minutos para incorporar os sabores. Sirva em seguida.