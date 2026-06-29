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Cardápio da semana

Confira 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta

Aprenda a preparar opções nutritivas e saborosas para enriquecer a sua alimentação

Portal EdiCase

Portal EdiCase

David Miller Star/Shutterstock | Portal EdiCase
Omelete de espinafre com cogumelo

Manter uma alimentação equilibrada pode ser mais fácil do que parece. Com ingredientes simples e ricos em proteínas magras, é possível preparar refeições saudáveis, saborosas e práticas para o dia a dia. 

Além de favorecerem a manutenção da massa muscular, as proteínas promovem maior saciedade e contribuem para o bom funcionamento do organismo. 

Quando combinadas com legumes, verduras e temperos naturais, elas ajudam a compor refeições completas, leves e adequadas para diferentes momentos da rotina.

A seguir, confira cinco receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta:

1. Omelete de espinafre com cogumelo

Ingredientes

  • Quatro ovos
  • Uma xícara de chá de espinafre picado
  • Uma xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • Uma colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo por cerca de três minutos. Acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Reserve.

Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a mistura. 

Quando começar a firmar, distribua o refogado de espinafre e cogumelos. Dobre a omelete ao meio e cozinhe até o interior ficar firme. Finalize com cebolinha e sirva.

2. Tilápia assada com ervas

Ingredientes

  • Dois filés de tilápia
  • Suco de meio limão
  • Dois dentes de alho picados
  • Uma colher de sopa de azeite
  • Uma colher de chá de alecrim picado
  • Uma colher de chá de tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com suco de limão, alho, azeite, alecrim, tomilho, sal e pimenta-do-reino. 

Disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o peixe ficar macio e levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Ensopado de grão-de-bico com tomate

Ingredientes

  • Duas xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • Uma cebola picada
  • Dois dentes de alho picados
  • Dois tomates maduros picados
  • Duas colheres de sopa de extrato de tomate
  • Uma colher de sopa de azeite
  • Uma colher de chá de páprica defumada
  • Uma colher de chá de cúrcuma
  • Meia colher de chá de cominho em pó
  • Meia xícara de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais um minuto. 

Adicione os tomates e refogue até começarem a desmanchar. Junte o extrato de tomate, a páprica, a cúrcuma e o cominho e misture bem.

Acrescente o grão-de-bico e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho engrossar levemente. Finalize com salsa picada e sirva.

Angelika Heine/Shutterstock | Portal EdiCase
Carne moída com legumes

4. Carne moída com legumes

Ingredientes

  • 500 g de patinho moído
  • Uma cebola picada
  • Dois dentes de alho picados
  • Meio alho-poró cortado em rodelas
  • Um pimentão vermelho cortado em cubos
  • Uma cenoura cortada em cubos
  • Dois tomates sem sementes e cortados em cubos
  • Duas colheres de sopa de azeite
  • Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o alho-poró e a cenoura e cozinhe por cerca de três minutos

Adicione o patinho moído e mexa até perder a cor rosada e dourar. Junte o pimentão e o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e cozinhe por aproximadamente oito minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios e o líquido reduzir. Sirva em seguida.

5. Frango desfiado com abobrinha

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • Duas abobrinhas cortadas em cubos
  • Uma cebola picada
  • Dois dentes de alho picados
  • Dois tomates sem sementes e picados
  • Duas colheres de sopa de azeite
  • Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por um minuto. 

Adicione o tomate e refogue até começar a desmanchar. Junte a abobrinha e cozinhe por cerca de cinco minutos, mexendo de vez em quando, até ficar levemente macia. 

Acrescente o frango desfiado, tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais três minutos para incorporar os sabores. Sirva em seguida.

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