Canetas emagrecedoras da Eurofarma chegam às farmácias com preços reduzidos

Conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, dois medicamentos à base de semaglutida da farmacêutica Eurofarma chegam com novos preços às farmácias do Brasil a partir desta terça-feira (30).
A redução no valor pode alcançar até 48%, segundo a empresa. As doses iniciais custam a partir de R$ 295, e a continuidade do tratamento pode ser feita a partir de R$ 309.
Dentro do programa de descontos estão os medicamentos Poviztra (idêntico ao Wegovy), indicado para obesidade e sobrepeso, e Extensior (idêntico ao Ozempic), indicado para diabetes tipo II.
A empresa comercializa os dois medicamentos desde outubro de 2025, por meio de parceria com a Novo Nordisk, fabricante de Ozempic e Wegovy.
Para acessar os benefícios, os pacientes devem se cadastrar no programa EuroCuida, que também permite consultar as farmácias participantes em cada região do país.
Indicações
Poviztra: Obesidade, sobrepeso associado a comorbidades e esteatose hepática (MASH), além de redução do risco de morte, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral em adultos com doença cardiovascular estabelecida.
Extensior: diabetes tipo 2, para redução do risco de declínio da função renal, doença renal em estágio terminal e morte cardiovascular em adultos com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, em adição à terapia padrão.