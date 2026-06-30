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Canetas emagrecedoras da Eurofarma chegam às farmácias com preços reduzidos

Desconto pode alcançar a até 48% nos medicamentos Poviztra e Extensior

Júlia Ozorio

Júlia Ozorio

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Lana Pietukhova/stock.adobe.com
Canetas são usadas para tratamento da obesidade.

Conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, dois medicamentos à base de semaglutida da farmacêutica Eurofarma chegam com novos preços às farmácias do Brasil a partir desta terça-feira (30). 

A redução no valor pode alcançar até 48%, segundo a empresa. As doses iniciais custam a partir de R$ 295, e a continuidade do tratamento pode ser feita a partir de R$ 309.

Dentro do programa de descontos estão os medicamentos Poviztra (idêntico ao Wegovy), indicado para obesidade e sobrepeso, e Extensior (idêntico ao Ozempic), indicado para diabetes tipo II. 

A empresa comercializa os dois medicamentos desde outubro de 2025, por meio de parceria com a Novo Nordisk, fabricante de Ozempic e Wegovy. 

Para acessar os benefícios, os pacientes devem se cadastrar no programa EuroCuida, que também permite consultar as farmácias participantes em cada região do país.

Indicações

Poviztra: Obesidade, sobrepeso associado a comorbidades e esteatose hepática (MASH), além de redução do risco de morte, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral em adultos com doença cardiovascular estabelecida.

Extensior: diabetes tipo 2, para redução do risco de declínio da função renal, doença renal em estágio terminal e morte cardiovascular em adultos com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, em adição à terapia padrão.

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