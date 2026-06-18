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Calvos não pagam ingresso para ver "Toy Story 5" no cinema; saiba quando e onde

Inspirada na calvície de Woody, ação de rede de cinema surgiu como brincadeira para representar passagem do tempo

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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Redação C2

Disney/Divulgação
Promoção é válida exclusivamente no dia 22 de junho, em redes participantes.

Mais de 30 anos se passaram desde o lançamento do primeiro Toy Story (1995). No quinto filme da franquia, em cartaz nos cinemas, Woody aparece calvo, e foi justamente essa característica que inspirou uma nova promoção da rede Cinesystem.

Na próxima segunda-feira (22), pessoas com calvície aparente poderão assistir gratuitamente ao Toy Story 5 em qualquer unidade da rede.

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A proposta, segundo a empresa, é fazer uma brincadeira com a passagem do tempo e com a geração que acompanhou a estreia da animação e hoje também convive com a queda de cabelo.

Confira abaixo:

Toy Story 5 para calvos

Quais são as regras da promoção

Para garantir a entrada sem custo, o público deverá:

  • comparecer presencialmente à bilheteria
  • apresentar um documento com foto
  • passar pela validação da equipe do cinema

A promoção vale para casos de calvície total ou parcial, dá direito a um ingresso por CPF e está sujeita à disponibilidade de assentos.

Quando será a ação

A iniciativa é válida exclusivamente no dia 22 de junho de 2026 e não pode ser acumulada com outros benefícios, incluindo meia-entrada.

O resgate do ingresso deve ser feito diretamente na bilheteria das unidades participantes da Cinesystem. O regulamento completo está disponível no site da empresa.

Quais cinemas do RS participam

A rede Cinesystem está presente no Rio Grande do Sul com cinemas localizados em Porto Alegre, São Leopoldo e Rio Grande.

Confira abaixo onde garantir a entrada:

Toy Story 5

A trama de Toy Story 5 aborda o impacto da tecnologia na infância. A boneca vaqueira Jessie é a protagonista do longa, responsável por reunir os amigos para que os brinquedos tradicionais voltem às vidas das crianças.

Woody retorna, e Buzz também está lá. Uma decisão que pode ser lida como recuo diante do risco - afinal, Toy Story 4 havia encerrado o arco de Woody de forma deliberada.

O longa já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Confira o Trailer:


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