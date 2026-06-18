Calvos não pagam ingresso para ver "Toy Story 5" no cinema; saiba quando e onde

Mais de 30 anos se passaram desde o lançamento do primeiro Toy Story (1995). No quinto filme da franquia, em cartaz nos cinemas, Woody aparece calvo, e foi justamente essa característica que inspirou uma nova promoção da rede Cinesystem.
Na próxima segunda-feira (22), pessoas com calvície aparente poderão assistir gratuitamente ao Toy Story 5 em qualquer unidade da rede.
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A proposta, segundo a empresa, é fazer uma brincadeira com a passagem do tempo e com a geração que acompanhou a estreia da animação e hoje também convive com a queda de cabelo.
Confira abaixo:
Toy Story 5 para calvos
Quais são as regras da promoção
Para garantir a entrada sem custo, o público deverá:
- comparecer presencialmente à bilheteria
- apresentar um documento com foto
- passar pela validação da equipe do cinema
A promoção vale para casos de calvície total ou parcial, dá direito a um ingresso por CPF e está sujeita à disponibilidade de assentos.
Quando será a ação
A iniciativa é válida exclusivamente no dia 22 de junho de 2026 e não pode ser acumulada com outros benefícios, incluindo meia-entrada.
O resgate do ingresso deve ser feito diretamente na bilheteria das unidades participantes da Cinesystem. O regulamento completo está disponível no site da empresa.
Quais cinemas do RS participam
A rede Cinesystem está presente no Rio Grande do Sul com cinemas localizados em Porto Alegre, São Leopoldo e Rio Grande.
Confira abaixo onde garantir a entrada:
- Porto Alegre: Bourbon Shopping Country (Av. Túlio de Rose, 80, Passo da Areia)
- São Leopoldo: Bourbon Shopping São Leopoldo (Av. 1º de Março, 821)
- Rio Grande: Praça Shopping Rio Grande (Rua Saturnino de Brito, 399 A, Vila São Miguel).
Toy Story 5
A trama de Toy Story 5 aborda o impacto da tecnologia na infância. A boneca vaqueira Jessie é a protagonista do longa, responsável por reunir os amigos para que os brinquedos tradicionais voltem às vidas das crianças.
Woody retorna, e Buzz também está lá. Uma decisão que pode ser lida como recuo diante do risco - afinal, Toy Story 4 havia encerrado o arco de Woody de forma deliberada.
O longa já está em cartaz nos cinemas brasileiros.