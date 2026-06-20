Caixa adia sorteios de loterias em razão de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja novas datas

Os apostadores que aguardavam os sorteios de Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete nessa sexta-feira (19) precisaram de um pouco mais de paciência. Em função da transmissão da partida entre Brasil e Haiti pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Caixa Econômica Federal anunciou o adiamento dos concursos. Os números da sorte serão conhecidos apenas na manhã deste sábado (20), a partir das 8h30min.