Caixa adia sorteios de loterias em razão de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja novas datas

Os apostadores que aguardavam os sorteios de Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete nessa sexta-feira (19) precisaram de um pouco mais de paciência. Em função da transmissão da partida entre Brasil e Haiti pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Caixa Econômica Federal anunciou o adiamento dos concursos. Os números da sorte serão conhecidos apenas na manhã deste sábado (20), a partir das 8h30min.
A mesma alteração no calendário se repetirá na próxima semana. Os sorteios programados para quarta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Escócia, também foram transferidos para a manhã seguinte, dia 25, igualmente a partir das 8h30min. A medida visa evitar conflitos de horário com as transmissões esportivas.
Apesar da mudança na data de realização, os prazos para registro das apostas foram mantidos. Os jogos podem ser feitos até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país, além do site e aplicativo oficial das Loterias Caixa, disponíveis para smartphones, computadores e outros dispositivos.
Para quem prefere aumentar as chances em grupo, os bolões digitais têm um prazo estendido e podem ser adquiridos até as 20h30min, exclusivamente por meio do portal Loterias Online e do aplicativo.
O pagamento das apostas realizadas pela internet pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking — esta última opção exclusiva para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.