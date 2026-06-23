Bruna Marquezine fala sobre namoro com Neymar: "Vida pessoal muito exposta"

— Chorava com muita frequência nos bastidores e fizeram uma reclamação no RH de que eu chorava muito e atrapalhava a maquiagem. Hoje em dia faço piada, mas fui chamada para uma reunião e ouvi de um homem que eu precisava ser como tal atriz e a seguinte frase: "Aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar". Aquilo me feriu profundamente. Eu estava tão vulnerável.