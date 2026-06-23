Bruna Marquezine fala sobre namoro com Neymar: "Vida pessoal muito exposta"

Bruna Marquezine, hoje com 30 anos, comentou sobre seu relacionamento com Neymar, com quem namorou, entre idas e vindas, entre 2013 e 2018. A atriz afirmou a exposição midiática gerada pelo namoro com o jogador da Seleção Brasileira somou-se à cobrança por protagonizar a novela I Love Paraisópolis (2015).
— Estava sentindo o peso disso em paralelo à minha vida pessoal, que estava muito exposta, não por escolha. Estava lidando com o peso de uma vida pessoal muito exposta, um relacionamento muito difícil e a responsabilidade do "contamos com você" — afirmou Bruna, em um evento em São Paulo na segunda-feira (22).
Relacionamento com Neymar
Bruna e Neymar receberam o apelido de "Brumar" e foram um dos casais mais comentados dentro e fora da mídia.
Para Bruna, a exposição pública de sua privacidade e a responsabilidade de atuar como protagonista em I Love Paraisópolis (2015) constituíram um "momento muito vulnerável" em sua vida:
— Foi um momento muito vulnerável da minha vida, tinha completado 18 anos, estava fazendo uma novela que não estava indo muito bem. Me tornei protagonista desta novela já com ela no ar, até em uma tentativa de ganhar o público — relembrou.
Pressão nos bastidores
A atriz confessou que, em razão da pressão que sofria de todos os lados, chorava com frequência nos bastidores da novela:
— Chorava com muita frequência nos bastidores e fizeram uma reclamação no RH de que eu chorava muito e atrapalhava a maquiagem. Hoje em dia faço piada, mas fui chamada para uma reunião e ouvi de um homem que eu precisava ser como tal atriz e a seguinte frase: "Aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar". Aquilo me feriu profundamente. Eu estava tão vulnerável.
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O namoro de Bruna e Neymar se encerrou em 2018. Na época em que anunciaram o término, a atriz explicou que a decisão partiu do jogador, mas que a decisão foi tomada com "muito respeito":
— Sim, nós terminamos. Foi uma decisão que partiu dele, mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo que a gente viveu. — disse durante um evento em 2018.
Hoje jogador é casado com a influenciadora Bruna Biancardi, com quem tem duas filhas: Mavie e Mel. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais no último dia 15, eles confirmaram que Biancardi está grávida pela terceira vez, também de uma menina.
Já a atriz é vista frequentemente com o cantor Shawn Mendes, mas a relação entre os dois nunca foi oficializada.