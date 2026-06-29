Durante a Copa do Mundo 2026, um novo elenco chamou a atenção da torcida para além dos titulares da Seleção Brasileira: as WAGs, namoradas ou esposas dos atletas. Ao revelarem os bastidores de suas vidas ao lado dos astros do futebol, elas dão o que falar no mundo online e offline.
O termo WAG, que significa wives and girlfriends (esposas e namoradas, em tradução livre), surgiu nos anos 2000 em tabloides britânicos, focados em notícias sobre as celebridades. A primeira estrela que se destacou como uma WAG foi a ex-Spice Girl Victoria Beckham, esposa de David Beckham, na Copa de 2006.
Ao longo do tempo, a sigla se popularizou mundo afora ao ser adotada nas ligas esportivas dos Estados Unidos e pelas próprias mulheres de atletas de outros esportes, como Fórmula 1, tênis e basquete. Hoje, elas transformaram a designação em uma estética própria, com tradições em grupo e roupas combinando.
WAGs da Seleção Brasileira
Em 2026, a sigla voltou a bombar nas redes sociais com a chegada da Copa do Mundo. Os jogadores da Seleção foram para o Mundial acompanhados por suas namoradas ou esposas, que já roubaram a cena mais de uma vez.
Veja quem são elas a seguir.
Bruna Biancardi
Bruna Biancardi, modelo e influenciadora digital, tem 32 anos e é casada com Neymar, o camisa 10 da Seleção. Os dois estão juntos desde 2021 e têm duas filhas, Mel e Mavie. Em 15 de junho, o casal anunciou a gravidez de uma nova bebê.
Em seu perfil no Instagram — que conta com mais de 15 milhões de seguidores — Bruna registra a rotina da família, conteúdos sobre maternidade e bem-estar, além de bastidores da Copa do Mundo.
Duda Fournier
A nutricionista e influenciadora Duda Fournier, 33 anos, é casada com o jogador Lucas Paquetá. Os dois se conheceram em um estágio na base do Flamengo e estão juntos desde 2018. O casal tem dois filhos: Benício e Filippo.
Duda é amiga de Bruna Biancardi e as duas já foram vistas diversas vezes em jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em um vídeo viral, elas testam seus conhecimentos sobre futebol e se divertem no campo.
Carol Cabrino
Também influenciadora, Carol Cabrino, 32 anos, é casada com o jogador Marquinhos, com quem tem quatro filhos: Maria Eduarda, Enrico, Marina e Filippo. Carol também é cantora e participou do programa Jovens Talentos, do Raul Gil.
Carol e Marquinhos se conheceram em 2014 e começaram a namorar no mesmo ano. Dois anos depois, casaram-se em Trancoso, na Bahia.
Gabiely Miranda
Gabriely Miranda, 23 anos, está em um relacionamento com o atacante Endrick desde 2023. Os dois formam um dos casais mais comentados das redes sociais durante a Copa ao protagonizarem momentos de afeto.
O casal oficializou a união em 2024 e agora aguarda o nascimento do primeiro filho, cujo nome ainda não foi divulgado. "Você é o nosso amor em forma de vida", escreveu Gabriely no vídeo de divulgação da gravidez, postado no Instagram.
Duda Santos
Duda Santos é casada com o atacante Rayan desde o início de 2026, após três anos de relacionamento. Rayan já descreveu que, quando conheceu Duda, foi "amor à primeira vista".
Natália Belloli
A gaúcha Natália Belloli, 27 anos, é casada com o atacante Raphinha desde 2020. Juntos, os dois são pais de Gael, três anos. Natália costuma compartilhar momentos da rotina da família nas redes sociais.
A história de Natália e Raphinha começou ainda na adolescência. Os dois se conheceram quando ela tinha 14 anos e mantiveram o relacionamento até oficializarem a união.
Gabriela Nogueira
Gabriela Nogueira é advogada e mantém uma atuação mais discreta em comparação com outras companheiras de jogadores da Seleção Brasileira. Casada com o atacante Matheus Cunha desde 2024, ela é mãe de Levi e Liz.
Lais Moraes
Nascida em Portugal, Lais Moraes é influenciadora digital, escritora e criadora de conteúdo. Ela é casada com o goleiro Ederson desde 2014 e acompanha a trajetória do atleta desde o início da carreira profissional. O casal tem três filhos: Yasmin, Henrique e Laura.
Natália Becker
Natália Becker, 35 anos, também é gaúcha, casada com o goleiro Alisson. Os dois estão juntos há 14 anos e oficializaram a união em 2015. Eles têm três filhos: Helena, Matteo e Rafael.
Ao longo dos anos, Natália acompanhou a trajetória de Alisson no Brasil e no Exterior durante as passagens do goleiro por grandes clubes, do Inter ao Liverpool, e pela Seleção.
Jaqueline Maoski
Jaqueline Maoski, 38 anos, é empresária e casada desde 2017 com o goleiro Weverton, atleta com passagens marcantes por grandes clubes e atualmente no Grêmio. Juntos, eles têm três filhos: Valentina, Olavo e Benjamin.
Bruna Ibañez
Bruna Ibañez mantém um relacionamento com o zagueiro Roger Ibañez há mais de 14 anos, iniciado ainda na adolescência. O casal oficializou a união em 2023 e tem dois filhos, Antonella e Ravi.
Recentemente, o casal protagonizou um momento viral quando Bruna publicou a reação de Roger ao ser convocado para a Copa. "O sonho que nasceu no coração de um menino, lá atrás, e que quando eu te conheci passou a morar no meu coração também. Representar o Brasil em uma Copa do Mundo", escreveu na postagem.
Ana Lídia Guimarães
Ana Lídia, 31 anos, é casada com o meio-campista Bruno Guimarães desde 2023. Mãe de Matteo e Pietro, ela é formada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e influenciadora digital, com mais de 100 mil seguidores no Instagram.
Anna Mariana Casemiro
Anna Mariana Casemiro é maquiadora por formação e influenciadora digital, produzindo conteúdos ligados a moda, beleza e estilo de vida. Ela é casada com o volante Casemiro desde 2014, e mãe de Sara e Caio.
Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.
Gabrielle Figueiredo
Gabrielle Figueiredo, 29 anos, é modelo, influenciadora digital e criadora de conteúdo voltado para moda, beleza e lifestyle. Casada com o zagueiro Gabriel Magalhães, Gabrielle também é mãe de Maya.
Nos últimos anos, ela passou a se destacar por produções de moda inspiradas no futebol, campanhas publicitárias e aparições em eventos internacionais, como o Festival de Cannes.
Isabella Rousso
Isabella Rousso, 24 anos, é médica e natural do Rio de Janeiro. Namorada do atacante Gabriel Martinelli desde 2021, Isabella acompanhou de perto a ascensão do jogador no futebol europeu.
Tammy Parisoto
Tammy Parisoto, 31 anos, é casada desde 2025 com o atacante Luiz Henrique e atualmente vive na Rússia, onde acompanha a carreira do jogador. Ela é mãe de Serena, fruto de seu antigo relacionamento com Eduardo Praes, e atua como modelo, empresária e influenciadora digital.
Deborah Claudino
Deborah Claudino mantém uma vida bastante reservada e prefere ficar longe dos holofotes. Brasileira, ela vive em Turim, na Itália, e é casada com o zagueiro Bremer desde 2018. O casal tem uma filha, Agatha, nascida em 2020.
Myckaela Lobianco
Myckaela Lobianco é natural de Campo Grande (MS) e é companheira do volante Éderson há cerca de sete anos. Myckaela é mãe de Matteo e Esther e compartilha com os seus seguidores registros de viagens, eventos e momentos da rotina familiar.
Rebeca Tavares
Casada com o volante Fabinho desde 2015, Rebeca Tavares é mãe de Israel e Alicia. A influenciadora é apaixonada pelo futebol desde a infância e chegou a atuar profissionalmente no time feminino do Monaco, na França, enquanto Fabinho também atuava pela equipe.
Leticia Carvalho
Leticia Carvalho é influenciadora digital e atriz, além de ser casada com o atacante Igor Thiago desde 2023. O casal tem dois filhos, mas opta por preservar a identidade das crianças e raramente expõe detalhes da família publicamente.
Karoline Lima
A modelo é mãe de uma menina, fruto de seu antigo relacionamento com Éder Militão. Atualmente Karol vive um romance com o jogador Léo Pereira. A influenciadora, que conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, publica conteúdos sobre rotina, moda e lifestyle em suas redes sociais.