Bruna Biancardi fala sobre ataques racistas contra filhas com Neymar: "É desgastante" 

Bruna Biancardi revelou que suas filhas com Neymar, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 10 meses, são alvo frequente de ataques racistas nas redes sociais. A influenciadora afirmou que, para preservar sua saúde mental, optou por não recorrer à Justiça diante dos episódios.
— Outras pessoas ficam brigando comigo porque eu não faço nada (juridicamente). Gente, já tentei, vi que não dá, é desgastante. Para preservar minha sanidade mental, eu me preservo de algumas coisas. Foi a maneira que eu aprendi a lidar e tem funcionado melhor assim — afirmou Bruna no videocast Quem É Você Nesse Rolê?.
A influenciadora admitiu que ainda no início de seu relacionamento com Neymar, em 2022, adotava uma postura mais combativa nas redes sociais. Com o tempo, porém, ela notou que rebater as mensagens de ódio não diminuiria os ataques e pediu para que sua família também não se envolvesse:
— Tinha um senso de justiça de querer rebater. "Não vou deixar que falem isso, é mentira, vou provar". Tudo o que já foi falado sobre mim, sobre a minha família, era muito novo. No começo, foi meio assim para tudo. Tive que conversar com meu pai, minha mãe e minha irmã para não comentarem as coisas na internet — disse.
Criando uma "casca"
Ao longo dos anos, as ofensas passaram a ser direcionadas às filhas de Bruna com Neymar. Ela afirmou que já tentou acionar a Justiça para lidar com a situação, mas o processo não trouxe resoluções:
— Me deparo com muitas coisas horríveis, frases racistas, montagens. Falo assim: "não vale a pena ficar me desgastando". Aí dizem para ir à Justiça, mas aí você não encontra o IP da pessoa, é um fake.
A convivência com Neymar, que não costuma responder publicamente às mensagens que recebe nas redes sociais, também ajudou a influenciadora a "criar uma casca" para lidar com a rotina na internet:
— Às vezes, estava acontecendo um caos na internet e na TV, aí eu olhava para ele e falava: "Aqui em casa está tudo bem". Eu falava: "Como você fica assim?". E ele respondia: "É tanta coisa, se eu for ficar rebatendo, vou viver de fofoca".