Bruna Biancardi fala sobre ataques racistas contra filhas com Neymar: "É desgastante" 

— Tinha um senso de justiça de querer rebater. "Não vou deixar que falem isso, é mentira, vou provar". Tudo o que já foi falado sobre mim, sobre a minha família, era muito novo. No começo, foi meio assim para tudo. Tive que conversar com meu pai, minha mãe e minha irmã para não comentarem as coisas na internet — disse.