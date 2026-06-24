Bruna Biancardi e Neymar desejam ter outro filho em 2027: "Quero um menininho" 

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, contou que o casal ainda espera ter um menino após a gestação atual da influenciadora, que está esperando uma menina. O anúncio da terceira gravidez de Bruna foi feito em conjunto pelo casal na segunda-feira (15). Juntos, Bruna e Neymar já são pais de duas meninas, Mavie e Mel.