Bruna Biancardi e Neymar desejam ter outro filho em 2027: "Quero um menininho" 

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, contou que o casal ainda espera ter um menino após a gestação atual da influenciadora, que está esperando uma menina. O anúncio da terceira gravidez de Bruna foi feito em conjunto pelo casal na segunda-feira (15). Juntos, Bruna e Neymar já são pais de duas meninas, Mavie e Mel.
Durante sua participação no videocast Elas que jogam, apresentado por Karla Cimed, Bruna disse que o casal pensava em "parar no terceiro" filho, mas que o jogador teria mudado de ideia:
— A gente ia parar no terceiro, mas ele já me avisou que não. "Já vamos pensar, porque eu quero um menininho". Ano que vem vamos tentar um menino.
A influenciadora também falou sobre sua atual gravidez e as últimas duas gestações:
— Essa gravidez de agora foi planejada. A Mavie vai fazer três anos, a segunda filha vai fazer um ano. Só me vejo grávida. Volto para o meu peso e já engravido de novo.
Pai de cinco filhos
Já contando com a gestação atual de Bruna, Neymar é pai de cinco filhos: Davi Lucca, de 14 anos, Mavie, de 2 anos e 8 meses, Helena, de 1 ano e 11 meses, e Mel, de 11 meses.
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Neymar também reforçou seu desejo de ter mais um filho menino no vídeo de revelação do sexo do bebê, publicado nas redes sociais.
— Eu vou montar uma banda e a partir de hoje vai ser Spice Girls. Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino — disse na ocasião.