Brasileira é condenada após perseguir e invadir casa de cantor do BTS na Coreia do Sul

Uma mulher brasileira de 30 anos está detida desde 27 de fevereiro deste ano após perseguir e invadir a residência do cantor Jeon Jung Kook, integrante do grupo BTS, na Coreia do Sul. Ela foi condenada pelo Tribunal Distrital Ocidental de Seul a um ano de prisão, com pena suspensa por dois anos, por violar a legislação sul-coreana que trata de perseguição e invasão de propriedade.