Brasileira é condenada após perseguir e invadir casa de cantor do BTS na Coreia do Sul

Uma mulher brasileira de 30 anos está detida desde 27 de fevereiro deste ano após perseguir e invadir a residência do cantor Jeon Jung Kook, integrante do grupo BTS, na Coreia do Sul. Ela foi condenada pelo Tribunal Distrital Ocidental de Seul a um ano de prisão, com pena suspensa por dois anos, por violar a legislação sul-coreana que trata de perseguição e invasão de propriedade.
A suspensão da pena significa que a brasileira não precisará cumprir a condenação em regime prisional, desde que respeite as condições impostas pela Justiça e não volte a cometer infrações durante o período de dois anos.
Ao justificar a decisão, o tribunal considerou que a brasileira teria agido sem intenção de ferir o cantor, apenas para expressar seus sentimentos. Porém, o fato de a mulher ter retornado à casa do cantor e descumprido medidas impostas pelas autoridades e uma advertência da polícia também foi levado em conta.
Segundo a sentença, a mulher está detida há cerca de três meses e deverá ser deportada após o trânsito em julgado do processo, o que reduz a possibilidade de novas ocorrências envolvendo a brasileira.
As informações são do g1, do jornal sul-coreano The Korea Times e do site Law Talk News.
Perseguição e invasão
De acordo com as investigações, a brasileira foi diversas vezes à residência do cantor, localizada no distrito de Yongsan, região central de Seul, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Na madrugada de 12 de dezembro, ela chegou a tocar a campainha do imóvel 133 vezes, segundo o site.
O cantor não presenciou diretamente os episódios, e a mulher não conseguiu acessar áreas internas da residência. Ainda assim, segundo o jornal The Korea Herald, ela teria invadido a propriedade cerca de 20 vezes ao longo de um mês, desde 7 de dezembro de 2025. Diante da repetição das ocorrências, as autoridades sul-coreanas a detiveram e encaminharam o caso ao Ministério Público.
Na época, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, por meio da Embaixada do Brasil em Seul, que prestava assistência consular à cidadã brasileira.
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Família alega transtorno mental
O caso ganhou repercussão internacional em janeiro e passou a ser acompanhado pelos familiares da brasileira. Segundo uma parente, a mulher é natural da Paraíba, mas vivia em São Paulo havia pelo menos dois anos. A família afirma que não foi informada sobre a viagem para a Coreia do Sul, realizada em novembro de 2025.
De acordo com os parentes, ouvidos pelo g1 em janeiro, havia uma tentativa de convencer a mulher a retornar ao Brasil, mas ela não voltou. A família alega que a brasileira estaria em surto e acreditaria manter uma relação amorosa com Jung Kook.
— Ela saiu da Paraíba e foi para São Paulo trabalhar há algum tempo. Tentei ajudá-la a continuar o tratamento psicológico que fazia na cidade dela, mas ela não aceitou. Descobrimos que ela estava na Coreia do Sul pelas redes sociais, o que foi um grande susto — relatou uma parente.
Outro familiar afirmou que a mulher já havia tido um episódio semelhante em 2021.
— Foi algo fora do normal. Ela foi levada ao psiquiatra e o médico diagnosticou transtorno. — disse.
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