Vini Jr., Raphinha, Alisson e mais: conheça a música "Brasil com S", que antecipou escalação da Seleção e viralizou

"Brasil, Brasil, a seleção chegou", canta o DJ M4IA na música Brasil com S, que estreou antes do início da Copa do Mundo 2026. Com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, a canção se tornou fenômeno nas redes sociais ao prever a escalação da Seleção Brasileira antes da convocação oficial do técnico Carlo Ancelotti.
A música cita os principais jogadores do futebol brasileiro, como Neymar, Vini Jr., Raphinha e Casemiro, com uma letra pensada para ser um canto de torcida em ritmo phonk — subgênero do hip-hop e da música eletrônica com influência do funk brasileiro. Além disso, a produção também conta com uma coreografia própria, que foi replicada nas redes por famosos e se tornou uma trend internacional.
O próprio Neymar aderiu ao dançar ao lado da filha Mavie em um vídeo publicado no TikTok:
Homenagem ao ídolo
O DJ M4IA explicou ao jornal Tribuna de Minas que a música Brasil com S surgiu como uma homenagem para Neymar, a quem o músico considera o "maior artilheiro da história da Seleção".
— Eu queria criar uma música que remetesse ao Brasil, despertasse orgulho e mostrasse que a gente também tem um sonho. Quando escrevi que "o rei voltou", ele ainda nem havia sido convocado. Ver a música chegar até ele foi algo muito especial — falou M4IA.
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Da ideia à produção
O músico explicou que a canção foi produzida com inspiração em uma música francesa, baseada no efeito call and response (chamada e resposta, em tradução livre), em que a letra chama uma palavra e a multidão responde com a sua repetição. Porém, mesmo com a base gringa, o DJ trouxe a brasilidade para a produção ao utilizar o ritmo Phonk.
O arranjo veio antes que a letra. O produtor contou que usou ferramentas de inteligência artificial (IA) para mesclar os nomes dos jogadores com o modo call and response, o que dá o efeito da torcida gritando. Ainda assim, o DJ reforça que a IA não superou o trabalho humano em Brasil com S.
— Eu errei pelo menos umas 15 vezes para chegar na versão que eu gostei — disse.
M4IA também editou o videoclipe viral da música, feito com IA, e explicou que Brasil com S virou um sucesso graças à três elementos: timing, aspectos já virais na web e o apelo emocional da Seleção. Para o DJ, a música ajudou a reacender o clima da Copa no Brasil.
— Ver as pessoas voltando a se animar, colocando bandeirinhas nas ruas, pintando as ruas e reunindo a família para torcer é muito especial. Ser considerada por tanta gente como a música da Copa vai além de todas as expectativas que eu tinha — confessou.
Letra de Brasil com S
Brasil, Brasil (Brasil)
A seleção chegou
Vini Júnior (Vini Júnior)
Raphinha (Raphinha)
Alisson (Alisson)
Casemiro (Casemiro)
Militão (Militão)
Marquinhos (Marquinhos)
Fabinho (Fabinho)
Alex Sandro (Alex Sandro)
Paquetá (Paquetá)
Wesley Cabeção (Cabeção)
Matheus Cunha (Cunha)
Martinelli (Martinelli)
Endrick (Endrick)
Estêvão (Estêvão)
Respeita o manto
O rei voltou
Neymar, Neymar
Neymar, Neymar
É o Brasil (Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil)
É o Brasil (Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil)
É o Brasil
Veja o videoclipe de Brasil com S
*Produção: Laura Bender