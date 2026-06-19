Vini Jr., Raphinha, Alisson e mais: conheça a música "Brasil com S", que antecipou escalação da Seleção e viralizou

A música cita os principais jogadores do futebol brasileiro, como Neymar, Vini Jr., Raphinha e Casemiro, com uma letra pensada para ser um canto de torcida em ritmo phonk — subgênero do hip-hop e da música eletrônica com influência do funk brasileiro. Além disso, a produção também conta com uma coreografia própria, que foi replicada nas redes por famosos e se tornou uma trend internacional.